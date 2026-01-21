Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump manda mensaje para el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Mensaje de Trump a Carney en Davos en el que le recuerda que “Canadá vive gracias a EU”; y hasta con reclamo de que es un “mal agradecido”.

Durante su participación en Davos, el presidente Trump le ha mandado un mensaje directo a Carney asegurando que “Canadá vive gracias a EU”.

“Vi ayer a su primer ministro, que no fue muy agradecido. Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas una declaración”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Reproches de Trump a Carney en Davos donde incluso el presidente de Estados Unidos recalcó que “Canadá recibe un montón de cosas gratuitas. Deberían ser agradecidos pero no lo son”.

Carney recibe mensaje de Trump, pese a que nunca lo mencionó en Davos

El mensaje de Trump a Carney en Davos llega luego de que el primer ministro de Canadá diera un discurso que sacudió conciencias y se llevó los aplausos de los asistentes, per en el que nunca se mencionó al presidente de Estados Unidos.

En el discurso, Carney se asienta ante el panorama actual sobre la economía y política mundial en la que apunta que el viejo orden no deberá volver, pues es hora de que las naciones se unan para resistir a las superpotencias.

Con ello, Mark Carney sin mencionar a Trump, pero que responde a las acciones del estadounidense, asegura que las “grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión”.