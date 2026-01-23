"Canadá prospera porque somos canadienses": Carney responde a Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney le ha respondido ya al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dejándole claro que “Canadá prospera porque somos canadienses”.

En el marco de la tensión política mundial, que al parecer ha desatado una guerra de declaraciones entre los mandatarios de Canadá y Estados Unidos.

Carney le responde a Trump y le asegura que “Canadá prospera porque somos canadienses”

Desde Québec, Canadá, el primer ministro, Mark Carney le ha respondido con un “Canadá prospera porque somos canadienses” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Canadá y Estados Unidos han forjado una asociación extraordinaria... Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro país, es nuestro país, es nuestro futuro” Mark Carney, primer ministro canadiense

Guerra de declaraciones que se da luego de que el presidente Trump, durante su participación en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza aseguró que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

Mismas declaraciones de Trump en respuesta al aplaudible discurso de Carney en el Foro y en el que sin mencionar al presidente de Estados Unidos apunta que las naciones ya no se deben doblegar ante las superpotencias en declive.

Canadian Prime Minister Mark Carney hits back at President Donald Trump, responding to the US leader's inflammatory claim at the World Economic Forum that "Canada lives because of the United States."



"Canada and the United States have built a remarkable partnership," Carney… pic.twitter.com/mLoWZ9bOKM — AFP News Agency (@AFP) January 23, 2026

Trump retira invitación a Carney para Junta de Paz

Tras la respuesta de Carney para Trump, ahora el presidente de Estados Unidos le ha retirado la invitación a Canadá para la Junta de Paz.

“Estimado Primer Ministro Caney: Por la presente le comunico que la Junta de Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Decisión que escribió Trump desde su plataforma Truth Social con un mensaje directo para Carney.

Y pese a que no sé dicen los motivos de la desinvitación de Trump para Carney, esta llega después de la respuesta de Canadá a los ataque del presidente de los Estados Unidos.