Durante la mañanera del pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum celebró el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Además de que hablo sobre la representación de México en Davos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena y la apertura para las inversiones extranjeras.

“Muy buen discurso de Mark Carney en Davos”: Sheinbaum

La mandataria mexicana, Sheinbaum celebró el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney en Davos, calificándolo como “muy bueno”.

“Por cierto muy buen discurso de Mark Carney, del primer ministro, muy a tono para los momentos actuales”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Luego de que Mark Carney sacudió conciencias con sus palabras en Davos ante una reflexión sobre la situación mundial de manera económica y política.

Asegurando que las naciones deben de dejar “el viejo orden”, pues es hora de que los países se unan para resistir ante la agresividad de las superpotencias.

🌍La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos: “Muy a tono con los momentos actuales”



Además, adelantó que Alicia Bárcena presentará el Plan México y los Polos del Bienestar, destacando el atractivo del país para la… pic.twitter.com/C5Li3Lv9ii — Azucena Uresti (@azucenau) January 21, 2026

Sheinbaum aseguró que México está abierto para la inversión extranjera, esa es la visión del país para Davos

En el mismo marco del Foro Económico Mundial, la presidenta Sheinbaum dijo que el mensaje de México llevado por Alicia Bárcena a Davos es sobre la apertura del país a la inversión.

Por lo que el mensaje de México en Davos se enfoca en el “desarrollo económico con justicia, la protección al medio ambiente y la importancia de la inversión privada”.

Sheinbaum recalcó que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países y la inversión extranjera directa, pues somos un país que ofrece ventajas.

“El pueblo de México es trabajador, responsable, tiene un gobierno reconocido por su pueblo, certidumbre, que vemos las inversiones no solamente como crecimiento, sino una forma de generar empleo con bienestar”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum resaltó la cercanía del país con Estados Unidos para la exportación, además de la apertura comercial con diversos países, además del esquema de integración de cadenas productivas que son factores atractivos para quien quiere invertir en México.