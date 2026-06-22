Este lunes 22 de junio y a menos de 2 años en el cargo, Keir Starmer sorpresivamente ha renunciado como primer ministro de Reino Unido, así como dimitió como líder del Partido Laborista.

“He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con humildad. Cada decisión que he tomado ha tenido como prioridad el bienestar del país que amo. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista. Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey para informarle de mi decisión”.

Dimisión de Keir Starmer que llega tras meses de deterioro de su popularidad laboristas y de la confianza de los votantes, además del alto costo de vida que se ha venido arrastrando en el Reino Unido desde el referéndum del Brexit.

"New leader will be in place before Parliament returns in September, I will remain in post until the contest is complete"



Keir Starmer announces he will resign as UK prime minister and leader of the Labour Party



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Reino Unido va por su séptimo primer ministro en diez años, tras renuncia de Keir Starmer

La renuncia de Keir Starmer significa para el Reino Unido ir por su séptimo primer ministro en diez años, tras el declive que han vivido desde el Brexit.

Por ahora Keir Starmer permanecerá como primer ministro hasta que el Partido Laborista elija a un nuevo líder, proceso que comenzará formalmente en julio y que podría concluir antes de la reanudación de la actividad parlamentaria en septiembre.

Keir Starmer prometió una transición ordenada, así como ofrecerá su apoyo a quien resulte elegido para sustituirlo; por lo que desde ya solicitará al Comité Ejecutivo Nacional del partido la apertura inmediata del proceso de sucesión.

Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer (ANDY RAIN / EFE)

Andy Burnham, el favorito para sustituir a Keir Starmer

Tras la renuncia de Keir Starmer ya se tiene un favorito para sustituirlo, siendo laborista y ex alcalde de Mánchester, Andy Burnham.

Y que desde ya Andy Burnham confirmó que presentará su candidatura “me presentaré como candidato para formar parte de este proceso”, escribió en redes sociales.

Así como Andy Burnham aseguró que el país necesita “estabilidad, seriedad y una atención constante a los asuntos más importantes”, ante la situación que se vive en Reino Unidos.

De no haber candidato que se le enfrente a Andy Burnham, el laborista podría convertirse en el séptimo primer ministro en diez años, lo cual podría ser en julio próximo.