El exalcalde de Gran Manchester, Andy Burnham, se postulará para suceder a Keir Starmer, quien renunció este lunes 22 de junio al cargo de primer ministro de Reino Unido.

“A medida que avancemos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté”. Andy Burnham, diputado de Makerfield

La tarde de este mismo 22 de junio, Andy Burnham juró como diputado de la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico, primer paso para buscar el cargo.

La renuncia de Keir Starmer se vio fomentada por el triunfo de Andy Burnham para dicho cargo la semana pasada, generando presión por parte de su grupo, el Partido Laborista.

🚨 WATCH: Andy Burnham is sworn in as the Labour MP for Makerfield pic.twitter.com/AJJN2UME8N — Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

Andy Burnham se perfila como primer ministro de Reino Unido tras salida de Keir Starmer

Andy Burnham confirmó que buscará el cargo de primer ministro tras la salida de Keir Starmer. Según afirma, tiene las credenciales necesarias para convertirse en su sucesor.

Andy Burnham sería el único postulado para liderar al Partido Laborista, cargo al que también renunció Keir Starmer, aunque podrían presentarse otros candidatos.

Esto fue tras rendir protesta como diputado, ante su victoria para la circunscripción de Makerfield, que habría abierto la puerta a la salida de Keir Starmer.

Sorpresiva renuncia: Keir Starmer deja el cargo de primer ministro británico (Eduardo Diaz SDP Noticias )

La diputación es parte del proceso para ocupar el cargo de primer ministro, ya que el candidato necesita el apoyo de una quinta parte del partido en la Cámara de los Comunes.

El proceso para designar al siguiente primer ministro de Reino Unido comenzará el 9 de julio; de haber más candidatos junto a Andy Burnham, se extendería a septiembre.

Andy Burnham es respaldado por el Partido Laborista

El ahora diputado Andy Burnham también es considerado el favorito dentro del partido para suceder a Keir Starmer, como lo destacó Wes Streeting.

El exsecretario dijo esperar que todos en el Partido Laborista apoyen a Andy Burnham, a quien describió como comprometido con un partido inclusivo que ayudará a lograr el cambio que tanto los Laboristas como Reino Unido necesitan.

Tanto Andy Burnham como el exsecretario de Salud, Wes Streeting, destacaron la salida de Keir Starmer, a quien agradecieron por su servicio a Reino Unido.