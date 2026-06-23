Larry, el gato de Downing Street en el Reino Unido está por conocer a su séptimo primer ministro, luego de la renuncia de Keir Starmer, causando sensación sobre el pequeño felino atigrado.

Pues se ha convertido Larry en ya un veterano en el gobierno de Reino Unido como Jefe Cazador de Ratones de la Oficina del Gabinete en el número 10 de Downing Street, más que los siete primeros ministros en los últimos 10 años.

Ya que en su haber Larry ha visto pasar también como primeros ministros a:

David Cameron (2010-2016) Theresa May (2016-2019) Boris Johnson (2019-2022) Liz Truss (2022) Rishi Sunak (2022-2024) Keir Starmer (2024-2026)

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

¿Quién es Larry, el gato de Downing Street?

Larry es un gato gris atigrado con blanco que tiene 19 años y 15 años activo en el gobierno del Reino Unido con residencia en el número 10 de Downing Street.

El gato de Downing Street, Larry fue adoptado en el refugio Battersea Dogs and Cats Home de Londres por el entonces primer ministro, David Cameron el 15 de febrero de 2011.

Con la adopción de Larry se convirtió en el gato de Downing Street y Jefe Cazador de Ratones del Gabinete del Reino Unido, entre sus deberes está “recibir a los invitados, inspeccionar las medidas de seguridad y probar la calidad de los muebles antiguos para comprobar si son adecuados para la siesta”.

Así como Larry es uno de los importantes asistentes a reuniones con líderes mundiales y presidentes de diversos países en Downing Street, por lo que hasta se ha dejado fotografíar junto a Barack Obama y Volodímir Zelensky.

Larry, el gato de Downing Street, conocerá a su séptimo primer ministro (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Larry, el gato de Downing Street tendría que compartir su residencia con un perro a la llegada de un nuevo primer ministro

La llegada de un nuevo primer ministro obligatoria a Larry, el gato de Downing Street a compartir su residencia con un perro.

Siempre y cuando sea Andy Burnham quien se convierta en el séptimo primer ministro que verá Larry, pues el posible nuevo líder de Reino Unidos se mudaría a Downing Street con todo y Axel, su perro.

Perro que también cuenta con fama, pues Andy Burnham adoptó a Axel a través de la organización benéfica The Dogs Trust de la cual es defensor con la campaña “adopta, no compres”.