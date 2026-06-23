El laborista Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido es el foco de atención tras la renuncia de Keir Starmer, pues se podría convertir en el nuevo Primer Ministro, así como el líder del partido.

Pero ¿quién es Andy Burnham? Te contamos todo lo que sabemos del miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro.

¿Quién es Andy Burnham?

Andrew Murray Burnham, mejor conocido como Andy Burnham es un político britanico que nació el 7 de enero de 1970 en Old Roan, Merseyside, Inglaterra en el Reino Unido

Actualmente Andy Burnham es miembro del Parlamento por Makerfield desde 2026, y favorito para ser el Primer Ministro, en sucesión de Keir Starmer.

¿Quién es Andy Burnham? Miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro (Jon Super / AP Photo/Jon Super)

¿Qué edad tiene Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro?

Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro, tiene 56 años de edad.

¿Quién es la pareja de Andy Burnham?

Andy Burnham está casado con Marie-France van Heel de 56 años, una ejecutiva de marketing neerlandesa, con quien contrajo matrimonio en el año 2000.

¿De qué signo zodiacal es Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro?

Capricornio es el signo zodiacal al que pertenece Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro.

¿Cuántos hijos tiene Andy Burnham?

Andy Burnham y Marie-France van Heel tienen 3 hijos:

Jimmy Burnham, de 26 años Rosie Burnham, de 24 años Anne-Marie Burnham, de 21 años

¿Qué estudio Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro?

El miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro, Andy Burnham estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa en el prestigioso Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge.

¿En qué ha trabajado Andy Burnham?

Andy Burnham se ha desarrollado laboralmente principalmente en la política británica, aunque al inició se sabe que trabajó en el área de la prensa comercial y negocios en Londres.

Los inicios políticos de Andy Burnham, lo llevaron a ser investigador parlamentario para Tessa Jowell, así como responsable parlamentario en la NHS Confederation y administrador en la Football Task Force.

De 2001 a 2017, el posible próximo Primer Ministro, Andy Burnham fue miembro parlamentario por la región de Leigh.

Entre los cargos más destacados de Andy Burnham en la política fue:

Secretario de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte(2008-2009)

Secretario de Estado de Salud (2009-2010)

Alcalde de Gran Mánchester de 2017 a 2026

Actualmente, en junio de 2026, Andy Burnham se integró formalmente a la Cámara de los Comunes tras ganar la elección parcial de Makerfield, paso importante para convertirse en Primer Ministro.

¿Quién es Andy Burnham? Miembro del Parlamento del Reino Unido que podría ser Primer Ministro (Jon Super / AP Photo/Jon Super)

Andy Burnham, miembro del Parlamento del Reino Unido favorito para ser el nuevo Primer Ministro

Tras la renuncia de Keir Starmer, el partido laborista ya tiene su favorito para ser el nuevo Primer Ministro al ex alcalde de Mánchester, Andy Burnham.

Así como el propio Andy Burnham ha confirmado que presentará su candidatura “me presentaré como candidato para formar parte de este proceso”, escribió en redes sociales, tras la renuncia de Keir Starmer.

Pues Andy Burnham será el único hasta ahora candidato del partido para ser el nuevo Primer Ministro, de no tener opositor, se espera que en julio próximo Reino Unido tenga líder, el séptimo primer ministro en diez años.