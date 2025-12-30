Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México vuelve a llamar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por Venezuela.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del martes 30 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un nuevo llamado a la ONU a tomar un papel más protagónico en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Esto ocurre luego de que el pasado 29 de diciembre, el presidente Donald Trump confirmó lo que se considera el primer ataque terrestre directo de Estados Unidos a tierras venezolanas.

Claudia Sheinbaum vuelve a llamar a la ONU por Venezuela; recuerda la postura de México

Al ser cuestionada sobre este tema nuevamente desde su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a llamar a la ONU a que tome un papel protagónico por Venezuela y su conflicto con Estados Unidos.

Además la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la postura de México es que no se está de acuerdo con la " intervención y menos militar“, lo que está marcado incluso por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Bueno ya es mucha especulación para lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con la intervención y menos militar. Esa es la constitución de nuestro país y eso lo vamos a seguir defendiendo (...) Como hemos dicho Naciones Unidas tiene que tomar un papel protagónico en estos casos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurren en medio de las tensiones del Gobierno de Estados Unidos tras este ataque terrestre en territorio venezolano y ahora sanciones a una empresa empresa aeronáutica de Venezuela por producción de drones de origen iraní.

Venezuela cuestiona el silencio de la ONU ante ataques de Estados Unidos

Ahora tras casi 27 semanas, el Gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro cuestiona el silencio de la ONU ante ataques de Estados Unidos.

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela es uno de los funcionarios que ha cuestionado el silencio de la ONU, así como de otros organismos multilaterales.

En medio de la activación del programa de seguridad Cuadrantes de Paz en el estado de Aragua en Venezuela el funcionario asegura que la comunidad internacional ha permanecido en silencio ante diferentes acciones en contra de su país como:

Amenazas

Persecuciones

Robos

Ataques

Presiones políticas

Señaló estos ataques como de “locura imperial”, además del inminente silencio de la ONU.