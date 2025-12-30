La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a empresa aeronáutica de Venezuela por producción de drones.

La administración de Donald Trump confirmó una nueva sanción contra 10 individuos y entidades que incluyen a una empresa vinculada a la compraventa de drones de combate de diseño iraní a Venezuela.

Esta nueva sanción ocurre en el marco de tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro, quién ha sido acusado por Estados Unidos de ser el líder del Cártel de los Soles, así como estar involucrado en actos criminales relacionados con el narcotráfico.

Por amenaza para los intereses estadounidenses OFAC sanciona a empresa aeronáutica de Venezuela por producción de drones

En un comunicado de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó de la sanción a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de Irán con Venezuela.

Según este comunicado, la medida se basa en las designaciones de no proliferación emitidas por el Departamento del Tesoro en octubre y noviembre, en apoyo a la reimposición de las sanciones y otras restricciones de las Naciones Unidas a Irán el 27 de septiembre de 2025.

Agrega que estos programas iraníes de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y misiles amenazan al personal estadounidense y sus aliados en Oriente Medio y desestabilizan la navegación comercial en el Mar Rojo.

Además de que los ve como una “amenaza para los intereses estadounidenses” en el hemisferio occidental, incluido el territorio nacional, y Estados Unidos utilizará todas las medidas a su alcance para impedir este comercio.

La compañía sancionada por Estados Unidos es la Empresa Aeronáutica Nacional S.A.(EANSA), con sede en Venezuela, presidida por José Jesús Urdaneta González a la que señalan de coordinar con miembros y representantes de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Venezuela.

Por esta sanción, la OFAC determina que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la misma oficina.