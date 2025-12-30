Trump exhibe llamada fallida con Maduro y eleva la presión política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhibió que recientemente tuvo una llamada fallida con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, situación que eleva la presión política entre ambos.

Hablé con él (Maduro) bastante recientemente. Pero no salió nada de eso Donald Trump

Según afirmó Donald Trump desde Mar-a-Lago, continuará con las operaciones contra el narcotráfico que, sostuvo, ya han frenado el 97% del envío de drogas.

Trump acusa a Maduro de permitir el envío de drogas y criminales a los Estados Unidos

Luego de informar que tuvo una llamada fallida con Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump reiteró sus acusaciones contra el presidente de Venezuela por haber enviado millones de dólares en drogas.

Nicolás Maduro (Cuartoscuro / Presidencia)

Añadió que Nicolás Maduro también permitió el envío de cientos de miles de personas provenientes de “cárceles, prisiones, instituciones mentales y manicomios” a los Estados Unidos.

En específico, Donald Trump destacó la presencia de la “peligrosa pandilla” venezolana conocida como Tren de Aragua, a la cual acusó de esparcir temor entre estadounidenses.

“Enviaron a todos los malos y para mí eso fue simplemente terrible. También envían drogas” Donald Trump

La presión política se hizo presente cuando Donald Trump aseguró que las ofensivas funcionan porque el envío de drogas se ha reducido hasta en un 97% gracias a los ataques desplegados en el Caribe.

Añadió que su gobierno ya investiga de dónde proviene el otro 3 %; además, celebró que cada barco detenido con drogas ha salvado 25 mil vidas estadounidenses.