Durante la mañanera de este martes 20 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum apuntó un trasfondo político en la orden de arresto de Estados Unidos contra Raúl Castro.

“Pienso que es político”, expresó la mandataria Sheinbaum ante la orden de arresto emitida por autoridades de Florida contra el expresidente de Cuba, por caso de 1996

Además, Sheinbaum dejó entrever que la orden de arresto de Estados Unidos contra Raúl Castro también tendría interés electoral por la cercanía de las elecciones de noviembre 2026.

Orden de arresto contra Raúl Castro también tendría interés electoral para Estados Unidos: Sheinbaum

Tras señalar trasfondo político en orden de arresto de Estados Unidos contra Raúl Castro, también la mandataria mexicana Sheinbaum ve un interés electoral en torno a los señalamientos del expresidente de Cuba.

“Tiene que ver con la elección de noviembre, es mi punto de vista”, señaló Sheinbaum ante los próximos comicios legislativos en Estados Unidos del 3 de noviembre de 2026.

Luego de que Sheinbaum afirmara que la orden de arresto de Estados Unidos contra Raúl Castro tiene como objetivo “los votos que quieran ganar de un lado y de otro”.

Esto en particular en el estado de Florida y el condado de Miami-Dade, mismos que alberga a la comunidad más grande de exiliados cubanos y cubanoamericanos en Estados Unidos.