El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó cargos estatales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas pilotadas por exiliados cubanos en 1996.

“Hemos obtenido una orden de arresto y esperamos procesar el caso. Continuaremos investigando. Continuaremos presentando cargos según sea necesario. Y si tenemos la oportunidad, sin duda llevaremos a los perpetradores ante los tribunales de justicia. Así que hoy es un paso más hacia la rendición de cuentas.” James Uthmeier, fiscal general de Florida

Florida AG James Uthmeier on issuing an arrest warrant for Raúl Castro:



"The announcement here this morning, it represents that here in Florida, here in the United States, we believe in rule of law." pic.twitter.com/D5y2VnZae5 — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 19, 2026

El funcionario aseguró que una orden de arresto podría limitar los viajes del exmandatario y permitir su extradición si llega a un país con un acuerdo aplicable con Estados Unidos.

Castro, de 95 años, enfrenta una acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el ataque contra aeronaves del grupo Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

Según la fiscalía de Florida, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba habría autorizado la operación que terminó con el derribo de dos avionetas y la muerte de cuatro personas.

El caso se suma a los cargos federales anunciados en mayo por autoridades estadounidenses, que incluyen acusaciones de asesinato y destrucción de una aeronave.

¿Por qué Florida busca arrestar a Raúl Castro por caso 1996?

De acuerdo con la denuncia estatal, agentes de la Dirección de Inteligencia de Cuba se infiltraron en la organización Hermanos al Rescate, que operaba en el sur de Florida, para obtener información sobre sus planes de vuelo.

Los agentes presuntamente formaban parte de la Red Avispa, una red de inteligencia cubana que operaba en el área de Miami y los Cayos de Florida.

El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del Aeropuerto Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade.

Durante el vuelo, cazas MiG cubanos interceptaron las aeronaves y derribaron dos de ellas, según la denuncia.

Los cuatro ocupantes de las avionetas atacadas murieron.

Funcionarios estadounidenses sostuvieron que las aeronaves se encontraban fuera de las aguas territoriales de Cuba, se alejaban de la isla y no recibieron advertencias antes del ataque, pese a que habían mantenido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana.

Fiscal de Florida asegura que el caso contra Raúl Castro tiene consecuencias

Durante una conferencia de prensa, James Uthmeier defendió la decisión de presentar cargos contra el exmandatario cubano, pese a que han transcurrido tres décadas desde los hechos.

El fiscal afirmó que su oficina cuenta con pruebas relacionadas con el caso y sostuvo que la medida busca garantizar el Estado de derecho bajo la administración del presidente Donald Trump.

“El anuncio de esta mañana representa que aquí en Florida, aquí en los Estados Unidos, creemos en el Estado de derecho. Y aunque no estemos desfilando hacia las cárceles hoy —al menos que yo sepa, no sé, tal vez haya una sorpresa—, esto tiene consecuencias reales. No es solo un pedazo de papel. Esto es un reflejo de las pruebas y de los cargos que se están presentando”

El funcionario también explicó que la orden de arresto podría restringir los desplazamientos internacionales de Raúl Castro y aumentar el riesgo de que sea detenido si viaja a un país que coopere judicialmente con Estados Unidos.

Sin embargo, no está claro si el expresidente cubano llegará a comparecer ante un tribunal estadounidense. Una eventual extradición dependería de las circunstancias jurídicas del caso y de los procedimientos aplicables en el país donde pudiera ser localizado.