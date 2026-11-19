Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en el marco de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se realiza en Shenzhen, China.

A través de sus canales oficiales, Claudia Sheinbaum y la Presidencia de México compartieron imágenes del encuentro con Lawrence Wong, que forma parte de la agenda internacional de Sheinbaum durante su participación en la cumbre económica.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre su reunión con Lawrence Wong?

Durante su participación en el APEC 2026, Claudia Sheinbaum calificó el encuentro con Lawrence Wong como fructífero, de acuerdo con la información difundida sobre la reunión.

El acercamiento representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre México y Singapur, dos países que participan en los mecanismos de cooperación económica de la región Asia-Pacífico.

La reunión también se enmarca en los esfuerzos del gobierno mexicano por ampliar sus vínculos internacionales y generar oportunidades de colaboración con otras economías durante lo que dure el APEC 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos gobiernos dieron seguimiento a cuatro temas de interés común:

Inversión: impulsar una mayor participación de empresas singapurenses en México mediante el Plan México.

Conectividad: fortalecer los vínculos económicos entre México y el Sudeste Asiático.

Tecnología: ampliar la cooperación en transformación digital, inteligencia artificial y modernización de la gestión pública.

Medio ambiente: promover la conservación de ecosistemas marinos y la sostenibilidad.

Uno de los objetivos del acercamiento es atraer más inversiones de Singapur a México y ampliar las oportunidades comerciales y así como tecnológicas entre ambas naciones.

Claudia Sheinbaum se reúne con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en la APEC (@Claudiashein / X)

Claudia Sheinbaum participa en la cumbre de la APEC en China

La presencia de Claudia Sheinbaum en Shenzhen forma parte de su agenda diplomática en China durante el APEC 2026, donde participa en encuentros con representantes de otras economías.

La APEC es un foro de cooperación que busca impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo económico entre sus integrantes. En este contexto, los encuentros bilaterales permiten abordar intereses comunes y explorar nuevas posibilidades de colaboración.