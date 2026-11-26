Claudia Sheinbaum informó este 26 de noviembre de 2026 que el Gobierno de México solicitó una reunión bilateral con autoridades aeroespaciales de Estados Unidos para establecer reglas sobre los lanzamientos de cohetes de SpaceX cerca de la frontera.

La petición ocurre después de que fragmentos del cohete Starship llegaron a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, tras una prueba realizada el pasado 13 de noviembre, cuyo propulsor explotó sobre el Golfo de México.

¿Qué acuerdos busca Sheinbaum con Estados Unidos por los lanzamientos de SpaceX?

Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum explicó que, mediante la Embajada de Estados Unidos en México, se busca concretar un encuentro entre las autoridades de ambos países para definir los permisos, las condiciones y la periodicidad del uso del espacio aéreo mexicano tras los fragmentos de Starship en Playa Bagdad, Tamaulipas.

La mandataria también señaló que, dependiendo de los resultados de las evaluaciones y los acuerdos bilaterales, podría analizarse la reubicación de la zona de lanzamiento de SpaceX, cuya base se encuentra en Texas, cerca de la frontera mexicana.

Profepa y Conanp recolectan residuos de SpaceX (redes)

Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recolectó al menos 5.9 kilogramos de residuos relacionados con el incidente en Playa Bagdad, los cuales serán sometidos a revisión técnica para determinar posibles responsabilidades y sanciones.

Aunque SpaceX sostuvo que se encontraron muy pocos fragmentos y cuestionó que estuvieran relacionados con sus operaciones, el Gobierno de México mantiene las investigaciones sobre las posibles afectaciones ambientales en la costa de Tamaulipas.