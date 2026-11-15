SpaceX logró un hito histórico en su decimoquinta misión de prueba, al recuperar con éxito la nave superior Starship mediante los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en Texas, conocidos como “palillos chinos”.

Durante el vuelo orbital de más de 22 horas, la nave también completó con éxito el despliegue de 26 satélites Starlink. Sin embargo, la compañía no pudo repetir la hazaña con el propulsor Super Heavy, el cual tuvo que ser desviado para un amerizaje controlado en el Golfo de México.

Este avance representa un paso fundamental para el desarrollo de un sistema de cohetes totalmente reutilizable que impulse futuras misiones hacia la Luna y Marte.

SpaceX logra recuperar la nave espacial Starship con los brazos mecánicos de su torre Mechazilla

El histórico regreso de Starship ocurrió durante la decimoquinta misión de prueba del sistema espacial de SpaceX, tras despegar desde su base Starbase en el sur de Texas.

El acontecimiento marcó la primera vez en la historia de la exploración espacial que la etapa superior de un cohete regresa desde la órbita terrestre, y es capturada en pleno aire para su posterior reutilización.

Tras permanecer en el espacio por más de 22 horas (22 horas y 32 minutos) y completar 14 vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad máxima de 17.600 millas por hora (aproximadamente 28.300 km/h), la nave de 52 metros de altura comenzó su reentrada atmosférica.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

En el tramo final de su descenso sobre Texas, el vehículo realizó un giro para colocarse en posición vertical, suspendido en el aire, donde fue atrapado con precisión por los grandes brazos mecánicos (apodados popularmente como “palillos chinos”) de la torre de lanzamiento Mechazilla.

Antes de su retorno a la superficie, la Starship cumplió con su objetivo comercial en órbita al desplegar exitosamente una carga de 26 satélites V3 de la red de internet Starlink, los cuales entablaron comunicación y comenzaron a maniobrar hacia sus altitudes operacionales.

Aunque la intención inicial de la empresa era intentar la recuperación simultánea de ambas etapas del sistema, la maniobra de captura de la primera etapa (el propulsor Super Heavy) fue cancelada tras detectarse que no se encontraba en el punto exacto requerido debido a una alerta de baja masa de combustible.

En su lugar, el propulsor fue desviado hacia aguas del Golfo de México, donde realizó un amerizaje antes de explotar en el mar.

Explota cohete de Starship de SpaceX (Especial)

SpaceX logró un hito histórico de la ingeniería al recuperar por primera vez la nave espacial Starship

La recuperación de la nave Starship mediante los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento Mechazilla en Texas representa un hito crucial de la ingeniería.

Es la primera vez en la industria espacial que una etapa superior de un cohete regresa desde la órbita terrestre y queda a salvo en posición vertical. Esto demuestra la viabilidad técnica de construir un sistema de transporte espacial 100 % reutilizable.

Al ser atrapada en el aire por la misma torre de la que despegó, la nave evita el deterioro causado por el agua salada en un amerizaje en el océano.

Esto facilita una inspección directa sobre la plataforma de lanzamiento para acelerar los tiempos entre misiones —con miras a lograr lanzamientos semanales— y recortar drásticamente los costos operativos.

Guiar un vehículo de 52 metros desde el espacio a velocidades superiores a los 28.300 km/h (17.600 mph) y lograr que realice una maniobra de inclinación suspendida en el aire hasta encajar en la torre, demuestra un nivel extremo de precisión de navegación y seguridad sobre áreas terrestres.

Valida la tecnología requerida por la NASA, que seleccionó a Starship con un financiamiento de más de 3.200 millones de dólares para servir como el módulo de alunizaje que llevará astronautas a la Luna en el programa Artemis.

Asimismo, es la pieza central para los planes a largo plazo de SpaceX de enviar misiones tripuladas y de carga a Marte.