El Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), difundió imágenes de los restos de cuatro propulsores pertenecientes al sistema de lanzamiento espacial reutilizable Starship de SpaceX, sumergidos en el mar frente a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas.

Componentes y laminillas estructurales de cohetes que representan una amenaza para el ecosistema marino y la actividad pesquera en la región.

Aparecen restos de propulsores de SpaceX en el mar frente a Playa Bagdad

De acuerdo con información proporcionada por la organización Conibio Global, los propulsores de SpaceX quedaron sumergidos en aguas del Golfo de México, tras incidentes registrados en pruebas de vuelos del sistema Starship cerca de Starbase, Texas.

A mediados del mes de noviembre se reportó la explosión de un propulsor de vuelo cuyos restos quedaron esparcidos en el mar; aunque se llevaron a cabo maniobras para retirar los motores Raptor, la limpieza no se completó y la compañía de Elon Musk declaró lo contrario.

El propulsor del megacohete Starship de SpaceX explota en Starbase (Eric Gay/AP)

Las imágenes que forman parte de una investigación que inició Conibio Global A.C., encabezada por Jesús Elías Ibarra Rodríguez, no solo revela las características de los propulsores de vuelo, su presencia y ubicación, plantea las posibles repercusiones ambientales.

Propulsores de SpaceX sumergidos frente a Playa Bagdad afectan la vida marina y la economía local

Con ayuda de un dron submarino, la organización Conibio Global detectó la presencia de los restos de un propulsor del cohete número 15 de SpaceX, lanzado el pasado 13 de noviembre desde Brownsville, Texas, y que explotó a unos 15 kilómetros de Playa Bagdad.

No se trata de un hecho aislado. Al momento se han recolectado más de dos toneladas de desechos espaciales desde que comenzaron los ensayos de SpaceX en 2023.

Estos residuos han causado la muerte de tortugas y delfines, así como de otras especies marinas, pero también han afectado a comunidades pesqueras.

Jesús Elías Ibarra advierte que las ondas sonoras de los lanzamientos podrían alterar el comportamiento de los peces, provocando que estos se alejen de la zona de pesca.