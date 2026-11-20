SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, negó que el lanzamiento de su cohete Starship represente un riesgo o haya dejado basura espacial generalizada en la Playa Bagdad, como denunció Profepa.

Nuestros socios sobre el terreno nos informaron de que han encontrado muy pocos escombros en sus recorridos por la playa, y que no está claro que lo poco que han hallado provenga de operaciones de SpaceX. SpaceX

En un comunicado, la empresa aseguró que sus socios han encontrado “muy pocos” escombros en la costa, e incluso puso en duda que los mismos sean por operaciones de SpaceX.

La compañía también se refirió como “fake news” a las publicaciones en redes sociales en las que se exhiben supuestos escombros y daños generalizados en Playa Bagdad.

SpaceX responde a Profepa por basura espacial hallada en Playa Bagdad (Especial)

Profepa busca que SpaceX se responsabilice por los residuos en playas mexicanas

Fue el pasado 17 de noviembre cuando las autoridades mexicanas informaron sobre daños a la Playa Bagdad tras la explosión del propulsor del cohete Starship, de SpaceX, tras una prueba en el sur de Texas.

En respuesta, la Profepa exigió a la compañía hacerse cargo de lo ocurrido e informó que sus inspectores se han dedicado a recolectar los fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX.

La CONANP y la Conibio han comenzado ya la recolección de los residuos, que serán asegurados por la Profepa, y se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos. Spacex

A su vez, la organización Conibio Global informó que había contabilizado más de mil 500 piezas, mientras que activistas señalaron que se trata de “fragmentos muy grandes” los encontrados en la zona.

SpaceX responde a Profepa por basura espacial hallada en Playa Bagdad (Especial)

SpaceX minimiza impacto de residuos Starship en Playa Bagdad

En sus redes sociales, SpaceX afirmó que se mantiene en comunicación con el Gobierno de México y que está dispuesto a enviar especialistas de identificación y limpieza, en caso de que así se les solicite.

No obstante, fue enfático al sostener que no existe certeza de que los fragmentos localizados sean de su cohete, además de que ninguno de sus materiales utilizados representa un riesgo.

Como se ha señalado repetidamente, pruebas independientes realizadas en materiales dentro de Starship y el propulsor Super Heavy, incluidos análisis de toxicidad, confirman que no suponen riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos. Spacex

Además, indicó que Starship está diseñado para ser completamente reutilizable, pues las futuras misiones planean devolver todo el hardware al lugar de lanzamiento para su captura y reutilización.