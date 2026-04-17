La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respaldó la liberación de la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien cumple desde junio de 2025 una condena de 6 años de arresto domiciliario.

“Mucha fuerza Cristina (Kirchner). Estamos contigo” Claudia Sheinbaum

Su posicionamiento ocurrió en el marco de la Cumbre Mundial de Movimientos Progresistas, celebrada en Barcelona, donde Claudia Sheinbaum lanzó frases de apoyo y sostuvo ante medios un cartel con el lema de “Cristina libre”.

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina (JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE)

Sheinbaum volvió a respaldar a Cristina Kirchner y acusa motivos políticos en su arresto

Desde el año pasado, Claudia Sheinbaum ya se había pronunciado en una conferencia mañanera contra la condena que recibió la exmandataria; "Toda nuestra solidaridad con Cristina Kirchner”, sostuvo.

El nuevo gesto de Claudia Sheinbaum se da en el marco del encuentro de presidentes progresistas organizado por Pedro Sánchez, que reúne a mandatarios que también se han pronunciado a favor de su libertad.

Entre ellos figuran:

Esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum muestra su respaldo, pues ha comentado en ocasiones pasadas que la condena a la expresidenta argentina por el caso Vialidad fue “más un asunto político” que un tema legal.

Sheinbaum respalda liberación de Cristina Kirchner en Argentina

¿De qué se le acusa a Cristina Kirchner?

Cristina Fernández de Kirchner, considerada como la principal rival política del presidente argentino Javier Milei, fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Según la Corte Suprema de Argentina, Cristina Kirchner cometió administración fraudulenta durante sus gobiernos (2007–2015) en el marco de la llamada “causa Vialidad”.

Según la sentencia:

Se le atribuye haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz

Encabezar sobrecostos millonarios, lo que generó un perjuicio al Estado estimado en más de 500 millones de dólares

Por estos hechos, la Corte ratificó: