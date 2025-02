Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, se pronunció sobre la estafa de Javier Milei con la criptomoneda $Libra y se pronunció contra las acciones del presidente.

Cristina Fernández de Kirchner reclamó la forma en la que Milei promocionó una criptomoneda privada para inflar su valor para luego hacer que miles perdieran su dinero.

La expresidenta aseveró que usar su figura como presidente para ser el gancho de una estafa fue un comportamiento inadecuado, que resaltó con la frase “te fuiste al pasto mal”.

La expresidenta criticó que Javier Milei compartiera el proyecto “Viva la Libertad Projetc” desde su cuenta de X, que tendría el objetivo de “fondear a pequeñas empresas” y que terminó estafando a miles de personas.

En el mensaje, Milei aseguró que con ese proyecto privado se buscaba “incentivar el crecimiento” de la economía de Argentina y compartió el token para la compra de la criptomoneda; sin embargo, momentos más tarde lo eliminó.

Luego, resaltó que publicó el mensaje en X con la intención de apoyar el crecimiento de Argentina; además, aclaró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto” y cuando investigó sobre éste, decidió no seguir dándole difusión.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)"

Javier Milei, presidente de Argentina