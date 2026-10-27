El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la llamada telefónica que recibió tras su victoria electoral.

A través de redes sociales, el mandatario destacó la importancia del resultado para las democracias de América Latina.

Muchísimas gracias, querida presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un placer recibir su llamada telefónica en el día de hoy. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Lula da Silva compartió el mensaje en su cuenta oficial de X, agradeciendo a Claudia Sheinbaum por sus felicitaciones y buenos deseos.

Lula da Silva agradece a Claudia Sheinbaum por su llamada de felicitación (@LulaOficial / X)

Lula da Silva destaca la unión entre Brasil y México

En su publicación, Lula da Silva aseguró que su victoria representa mucho más que un triunfo nacional, pues también tiene un significado para los países latinoamericanos que defienden sus instituciones democráticas.

Esta no es solo una victoria del pueblo brasileño, sino de todas las democracias latinoamericanas. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Lula da Silva se refirió al respaldo que representa este resultado para la región; además, reiteró su disposición a mantener una relación cercana con México y a fortalecer los vínculos bilaterales durante su gestión.

¡Seguiremos juntos para defender nuestras soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México! Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

El intercambio entre ambos mandatarios destaca la relación política entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina.

La llamada de Claudia Sheinbaum y el agradecimiento público de Lula da Silva refuerzan el mensaje de colaboración entre ambos gobiernos, especialmente en temas relacionados con la soberanía nacional, la democracia y la cooperación regional.

Con su mensaje de “Seguiremos juntos”, el presidente brasileño reiteró su intención de mantener una agenda de amistad y entendimiento con México, en un contexto en el que la coordinación entre los países latinoamericanos mantiene relevancia política y diplomática.