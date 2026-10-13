SeaWorld Orlando suspenderá una de sus atracciones tras la muerte de un hombre en Six Flags.

El parque temático ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos, decidió cerrar temporalmente “por precaución” Mako, su montaña rusa de acero.

La decisión de la compañía llega luego de la trágica muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien el lunes de 12 octubre salió expulsado de un vagón de la montaña rusa Goliath, dejando a cuatro personas heridas en su caída.

Por esta razón SeaWorld Orlando suspende una de sus atracciones tras la muerte de un hombre en Six Flags

SeaWorld Orlando determinó suspender temporalmente una de sus atracciones porque su montaña rusa Moka fue construida por la misma empresa que edificó Goliath en Georgia.

Se trata de la empresa suiza Bolliger & Mabillard que fabricó ambas atracciones.

SeaWorld Orlando, montaña rusa Mako (Especial)

Por ahora, no se sabe la fecha en que vuelva a operar Mako en SeaWorld.

La montaña rusa Mako se abrió al público en el año 2016, su característica principal es que logra alcanzar velocidades de hasta 117 kilómetros por hora.

De acuerdo con un portavoz de SeaWorld, la decisión se tomó como una medida de precaución, además de que puntualizó que la prioridad absoluta del parque de diversiones es la seguridad de los visitantes y empleados.

Hasta el momento, desconocen las causas del accidente ocurrido en Six Flags con la montaña rusa Goliath; la investigación sobre la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem continúa abierta.