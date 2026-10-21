Six Flags vuelve a protagonizar un incidente con una montaña rusa en Ohio, en Estados Unidos.

El medio TMZ reporta que un soporte de metal se desprendió de uno de los vagones de la atracción Millennium Force en Cedar Point y cayó en una zona de visitantes del parque de diversiones.

Por fortuna, no se reportan personas heridas luego del accidente en Six Flags.

Otra montaña rusa de Six Flags protagoniza un incidente en Ohio (Especial)

Six Flags clausura montaña rusa en Ohio tras incidente

Después del incidente registrado en una montaña rusa de Ohio, Six Flags decidió clausurar el pasado 16 de octubre 2026 la atracción Millennium Force.

No obstante, tras superar las inspecciones de mantenimiento y comprobaciones de seguridad, reanudó operaciones este 20 de octubre.

El reciente problema de Six Flags en Ohio se suma a lo que ocurrió con la muerte del profesor Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien cayó de la montaña rusa Goliath en Georgia e hirió a cuatro menores al momento de ser expulsado de la atracción.

Tragedia en Six Flags de Georgia: muere un hombre tras caer de la montaña rusa (Especial)

A ello hay que sumar a Six Flags Magic Mountain en California, la empresa de diversiones que está siendo demandada por el visitante Simon Kasawa por resultar herido en la atracción CraZanity.

Recientemente, Magic Mountain llegó a una acuerdo en una demanda por homicidio culposo por la muerte de Christopher Hawley, un estudiante universitario de 22 años que sufrió una hemorragia cerebral tras subirse a la montaña rusa X2 en 2022.