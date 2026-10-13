Un trágico suceso conmocionó a las autoridades del condado de Cobb, en el estado de Georgia, luego de que el lunes 12 de octubre de 2026 un hombre murió tras caer de la montaña rusa conocida como Goliath en el famoso parque Six Flags.

De acuerdo con los reportes, el episodio dejó además cuatro personas lesionadas, en tanto el complejo determinó suspender de inmediato todas sus operaciones habituales hasta nuevo aviso.

Autoridades investigan muerte de hombre tras caer de montaña rusa en funcionamiento en Six Flags

De acuerdo con imágenes captadas por la propia cámara instalada en la Goliath de Six Flags Georgia, el hombre salió volando de la montaña rusa durante una fuerte bajada de la atracción .

En su caída, el hombre golpeó a varias personas, causando heridas en al menos cuatro personas debido a la velocidad con la que salió disparado.

Las imágenes permiten observar que el sujeto golpeó varias veces la estructura metálica antes de precipitarse hacia una franja boscosa.

Tragedia en Six Flags de Georgia: muere un hombre tras caer de la montaña rusa (Especial)

Construida e inaugurada en 2006, Goliath cuenta con una altura aproximada de 61 metros y alcanza desplazamientos de hasta 113 kilómetros por hora mediante sujeciones individuales.

Ante la emergencia registrada en la atracción, el personal técnico de Six Flags de Georgia procedió con la evacuación general de los usuarios que permanecían en el trayecto de la estructura, mientras agentes uniformados acordonaban el perímetro.

Por su parte, detectives de la Unidad de Delitos Graves de la policía local asumieron las investigaciones para esclarecer las causas exactas de la tragedia, al tiempo que voceros de la empresa manifestaron su pesar y ofrecieron colaboración.

De momento, las autoridades mantienen las indagatorias abiertas para determinar las causas del hecho, evaluar la condición de los lesionados y deslindar responsabilidades de Six Flags.