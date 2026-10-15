El parque Six Flags de Georgia, en Estados Unidos, reabrirá sus puertas al público luego de la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien cayó de la montaña rusa Goliath.

De acuerdo con los reportes, Six Flags reanudará operaciones este viernes 16 de octubre de 2026.

No obstante, el juego mecánico donde ocurrió el lamentable incidente permanecerá cerrado mientras se investigan las causas del accidente.

Hassan Jihad Ibn Kariem murió tras caer de una montaña rusa en Six Flags (Michelle Rojas)

Los cuatro heridos por caída de hombre en montaña rusa eran menores, revelan autoridades

La policía del condado de Cobb reveló que los cuatro heridos que dejó la caída de un hombre de montaña rusa, eran menores de edad.

Todos ellos fueron trasladados a hospitales locales, presentaban heridas leves que no ponían en riesgo su vida.

Los informes de las autoridades indican que Hassan Jihad Ibn Kariem estaba de visita en Six Flags con varios familiares para festejar el cumpleaños de su sobrina.

Incluso se dio a conocer que estaba con ella cuando salió disparado de la atracción.

Six Flags de Georgia reabrirá tras la muerte de un hombre que cayó de una montaña rusa (Especial)

Según el distrito escolar, Hassan Jihad Ibn Kariem era un profesor que trabaja en las Escuelas Públicas de Atlanta, muy apreciado por la Wesley International Academy, institución en la que llevaba 12 años.

Tanto el Departamento de Policía del condado de Cobb y la Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios de Georgia, informaron que continúan indagando sobre la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem.