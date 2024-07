En días anteriores se viralizó el proyecto de una nueva montaña rusa en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX) que implicaría la tala de 151 árboles, por lo que surgió la pregunta: ¿quién es el dueño de Six Flags?

Six Flags llegó a México en el año 2000 sustituyendo a un parque de atracciones que se encontraba en el mismo lugar de la alcaldía Tlalpan sobre la avenida Picacho-Ajusco, Reino Aventura, el cual cerró en 1999.

Cabe mencionar que no hay como tal un dueño de Six Flags México y de Six Flags Hurricane Harbor, ya que el parque de diversiones de la Alcaldía Tlalpan está a nombre de la empresa estadunidense homónima.

¿Quién es el dueño de Six Flags? Este empresario fundó el parque de atracciones en 1961

Tal como narra la historia del parque, el original dueño de Six Flags fue Angus Gilchrist Wynne Jr., quien creó el centro pensando en que fueran accesibles de visitar, a diferencia de Disneylandia.

Tal como narra su biografía, Angus G. Wynne Jr. fundó Six Flags Over Texas, que abrió en 1961, aunque inicialmente se iba a llamar Great Southwestland, desistió para conmemorar las 6 banderas ondeadas en la historia de dicho estado:

España

Francia

México

República de Texas

Confederación

Estados Unidos

El dueño de Six Flags además de ser empresario petrolero, desarrolló una comunidad conocida como Wynnewood, así como un parque industrial y la compañía Great Southwest Corporation .

Tal como declara en su biografía, durante los primeros días de Six Flags, Angus G. Wynne Jr. visitaba el parque continuamente y aunque le fue encargado el desarrollo de otros proyectos, alrededor de 1964 Wynne-Compass Fair Inc. se declaró en quiebra.

Angus G. Wynne Jr., dueño de Six Flags, murió de un ataque cardiaco en 1979, a la edad de 65 años, esto tras sufrir un derrame cerebral en 1973, tres años después de que dimitiera como presidente ejecutivo de Great Southwest.

¿Quién es el dueño de Six Flags? Angus G. Wynne Jr. (Redes sociales)

¿Quién es el CEO de Six Flags? Tras fusión con Cedar Fair así quedó el comité ejecutivo

Desde el 2 de noviembre de 2023 se anunció la fusión de dos empresas de parques temáticos, Six Flags y Cedar Fair, unión que se concretó el 1 de julio de este 2024, tal como felizmente anunciaron.

La fusión de los parques temáticos se quedará con el nombre de Six Flags Entertainment Corporation, cotizará en la Bolsa de Valores con el nombre FUN (diversión en inglés) y su CEO es Richard Zimmerman.

El nuevo CEO de Six Flags era el anterior presidente de Cedar Fair, quien declaró que dicha fusión es la de dos parques emblemáticos de Norteamérica, para ofrecer un modelo operativo más solido y con mejor rendimiento.

Ante la fusión de Six Flags con Cedar Fair, cuya sede será Carolina del Norte, contarán con 27 parques de atracciones, 15 acuáticos y 9 complejos turísticos, tanto en 17 entidades de Estados Unidos, más México y Canadá.