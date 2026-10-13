Se han revelado más detalles sobre la muerte del hombre que salió expulsado de un vagón en la montaña rusa Goliath de Six Flags, en Georgia, Estados Unidos.

Algunos testigos han narrando cómo fue la caída del sujeto identificado por las autoridades con el nombre de Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, ocurrida el 12 de octubre.

Un matrimonio que iba en la atracción logró ver que el hombre salió despedido del vagón. Ambos afirmaron que trabajadores de Six Flags revisaron sus arneses de seguridad previo a que comenzará el juego mecánico.

“Lo vimos todo...“Nos lo estábamos pasando genial y de repente empezamos a gritar: ‘¡Dios mío, ¿qué está pasando?!’" Testigos que vieron caída en montaña rusa de Six Flags

“Lo vimos todo”: testigos de la muerte en la montaña rusa Goliath de Six Flags narran la caída (Especial)

Testigos narran caída que provocó una muerte en la montaña rusa Goliath de Six Flags

Según el testimonio de los visitantes de Six Flags en Georgia, la víctima del accidente golpeó la montaña rusa Goliath varias veces tras ser expulsado.

Uno de los testigos indicó a medios locales que el sujeto cayendo quedó registrado en la foto del recuerdo que se tomó durante el recorrido de la atracción.

“Lo vimos todo”: testigos de la muerte en la montaña rusa Goliath de Six Flags narran la caída (Captura)

“Salió en nuestras fotos...Se cayó y golpeó el coche tres veces”, afirmó.

Además añadió que que el cuerpo de Hassan Jihad Ibn Kariem golpeó a otras personas antes de caer sobre el techo de una casa de terror que estaba en el parque de atracciones.

Dejando heridas a cuatro personas debido a la velocidad con la que salió expulsado.

Por el momento, todavía se desconocen las causas del accidente y Six Flags decidió cerrar, como medida de precaución, todas sus atracciones similares en sus parque de forma temporal.

Six Flags lamenta muerte en la montaña rusa Goliath de Six Flags

Mediante un comunicado, Six Flags mandó sus condolencias por la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem en la montaña rusa Goliath de Six Flags.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy en nuestro parque. Nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante. Asimismo, estamos brindando apoyo a los visitantes y al personal afectado.” Six Flags

El parque de diversiones contó que ellos tanto las autoridades locales respondieron de inmediato.

Recalcado que se encuentran cooperando mientras la investigación sigue en curso y que por respeto a la familia de la víctima no darán más detalles por el momento.