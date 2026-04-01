Sean “Diddy” Combs será liberado de manera anticipada. Actualmente cumple una condena de 50 meses de prisión en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

Inicialmente, su salida estaba programada para mayo de 2028, por lo que esta es la segunda ocasión en la que es adelantada la fecha de su liberación: el 15 de abril.

Abogados del rapero presentarán una apelación el 9 de abril de este año contra la condena de “Diddy” Combs tras considerarla como una “perversión de la justicia” en declaraciones del marzo pasado.

La defensa solicitará la liberación inmediata del rapero y productor o la anulación del fallo para poder iniciar un nuevo juicio.

El resultado podría modificar una vez más el tiempo que el condenado podría pasar en prisión.

Nuevos cambios en la liberación de Sean “Diddy” Combs

En el registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos se han confirmado las veces en las que se ha modificado la fecha de liberación de “Diddy” Combs.

Medios internacionales señalan que los cambios en su situación penitenciaria del rapero, en parte, se deben a su participación en programas de rehabilitación.

Puff Daddy Sean Combs, rapero. (@Diddy)

El juicio se extendió por ocho semanas, lapso en el que víctimas y testigos declararon por las actividades que fue acusado el productor.

Sean “Diddy” Combs fue hallado culpable de dos cargos relacionados con transporte de personas para ejercer la prostitución.

Sin embargo, fue absuelto de cargos como tráfico sexual y conspiración para el crimen organizado.

De acuerdo con la defensa de Combs, la fiscalía no pudo demostrar las acusaciones más graves.

Ahora, mientras su equipo legal busca reducir o revertir la condena, el caso de continúa bajo constante escrutinio.