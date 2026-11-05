Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay ante la crisis financiera de Ueno Bank.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas” Santiago Peña

El ahora expresidente, señaló que decidió renunciar “pensando en la estabilidad” de Paraguay, así como en la paz social y la necesidad de preservar las instituciones democráticas.

Asimismo, pidió disculpas al pueblo de Paraguay si consideran que falló en su encargo y reiteró que “nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay por crisis de Ueno Bank

Santiago Peña compartió un video en el que anuncia su renuncia como presidente de Paraguay ante la crisis política y financiera generada por Ueno Bank, que anunció su cierre, así como el congelamiento de cuentas.

El Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central del Paraguay luego de que se detectaran irregularidades en otorgamiento de créditos a empresas con vínculos con los propietarios del banco.

Por ello, los clientes de este banco no podrán acceder a sus recursos en al menos 15 días debido a dicha intervención; ante la crisis financiera, Santiago Peña reiteró que la prioridad es que los paraguayos recuperen los ahorros que depositaron con esfuerzo y sacrificio.

“Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay, pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares” Santiago Peña

Asimismo, resaltó que si mayor deseo es que se garantice la devolución de los recursos de los paraguayos y reiteró que el Fondo de Garantía de Depósitos debe de cumplir con su función de proteger los fondos públicos “y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”.

Cabe señalar que se inició una petición de juicio político contra el presidente de Paraguay por ser el presunto responsable de conflicto de interés y su presunta vinculación con la quiebra del banco.

Solicitan juicio político contra Santiago Peña; lo vinculan a la quiebra de Ueno Bank

Legisladores opositores de Santiago Peña iniciaron la petición de juicio político contra el presidente de Paraguay por su presunta relación con la quiebra de Ueno Bank.

Esto ya que Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, grupo empresarial propietario de Ueno Bank.

Cabe señalar que por la quiebra que afecta a alrededor de 3 millones de clientes, ya fueron detenidos 8 directivos:

Juan Manuel Gustale (presidente)

Federico Miguel Vázquez Villasanti (vicepresidente primero)

Julio Daniel Rey Fernández (vicepresidente segundo / directorio)

Diana Leticia Mongelós González (vicepresidenta segunda)

Alejandro Gómez Abente (director titular)

Mariana Isabel Torres Rubiani (directora titular)

Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular)

Miguel Ángel Almada Frutos (integrante del directorio)

Santiago Peña señaló que “la historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos” que derivaron en su renuncia.

Además, reiteró que tomó la decisión “con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación”.