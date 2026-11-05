La sesión extraordinaria en el Congreso de Paraguay para pedir juicio político contra el presidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank inició este 5 de noviembre de 2026.

La sesión extraordinaria se programó a las 10:00 hora hora local (tres horas más que el centro de México) en la que la oposición planteó la dimisión del actual presidente con apoyo del Partido Colorado que impulsó al propio Santiago Peña.

A Santiago Peña se le señala de conflicto de interés por ser presidente y exaccionista del grupo empresarial de Ueno Bank, de llevar a personal de ese banco al Banco Central de Paraguay y de beneficiar a exaccionstas.

Buscan destitución de Santiago Peña por juicio político

La oposición ha adelantado que buscarán la destitución de Santiago Peña por la vía del juicio político y no permitirán que renuncie ya que de renunciar aún conservaría su fuero como senador vitalicio.

De ser destituido por juicio político, Santiago Peña perdería toda inmunidad y podría ser objeto de investigación y sanciones por parte de la Fiscalía.

Oposición y aliados coinciden en salida de Santiago Peña ¿será por juicio político o renuncia?

Maria Cristina Villaba López , legisladora del partido Asociación Nacional Republicana (ANR) mejor conocido como el Partido Colorado, que dijo que apoyarán “primero... a los paraguayos” y pidió la renuncia de Santiago Peña

El senador Lider Santiago Amarilla Ríos, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ha adelantado que van a votar por el juicio político a Santiago Peña.

“¿Y donde esta la plata, Santi Peña?” cuestionó la legisladora de PLRA, María Constancia Benitez Benitez; otros legisladores han señalado que el caos de Ueno Bank no es el único negocio de Santiago Peña a costa de los paraguayos.

El legislador Arnaldo Valdez, de PLRA, dijo que la salida de Santiago Peña no se trata de oposición contra oficialismo sino de frenar las afectaciones a jubilados y trabajadores de Paraguay.

“El Partido Colorado no tiene que cargar con la responsabilidad de este grupo empresarial… hay que pedir perdón por haber confiado en aquel que le hemos depositado nuestra confianza”, dijo Jazmín Narváez del Partido Colorado y aseguró que apoyará el juicio político.