El cónsul de Protección a Mexicanos en Miami, José Manuel Murillo Valencia, renunció a su trabajo en el Servicio Exterior Mexicano acusando fallas de Rutilio Escandón, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como su superior.

José Manuel Murillo acusó que Rutilio Escandón ha mostrado un total desinterés como cónsul general en Miami, asegurando que no hubo reuniones con aliados estratégicos ni interés en conocer a sus trabajadores.

Cónsul de Miami exhibe terrible gestión de Rutilio Escandón

Mediante una carta exhibida por la periodista Dolia Estévez, se evidenció la renuncia del cónsul de Protección a Mexicanos en Miami, pero no sin antes exhibir el pésimo trabajo de su superior Rutilio Escandón.

El entonces cónsul en Miami, Florida, José Manuel Murillo, externó el amor por su trabajo, pero también lo doloroso que era el ver a víctimas de la deportación para informarles su regreso a México, aunque estos fueron a Estados Unidos tras enfrentarse a un Estado fallido.

Sin embargo, Murillo también decidió exhibir el nulo trabajo que Rutilio Escandón, cónsul general en Miami y exgobernador de Chiapas, ha estado realizando por más de un año.

Murillo externó que Rutilio Escandón “no ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados”, así como el inexistente interés “sobre el funcionamiento interno del consulado”.

Asimismo, señaló que aunque el cónsul general en Miami tiene un año bajo dicho puesto, no ha tenido la sensibilidad de siquiera conocer al personal que trabaja bajo su mando.

“En más de un año no ha tenido la delicadeza de conocer al personal que trabaja para él”. José Manuel Murillo, cónsul en Miami.

Por otra parte, Murillo argumentó que en dos ocasiones más ha tenido la misma experiencia en otras adscripciones, acusando que los cónsules “no tienen la capacidad para realizar su trabajo”.

El cónsul en Miami, incluso señaló que tanto Rutilio Escandón y las otras dos personas -de quiénes no da nombres- fueron colocados en sus puestos “por compadrazgos o favores”.

Cónsul en Miami exhibe el nulo trabajo de Rutilio Escandón como cónsul general. (@DoliaEstevez)

José Manuel Murillo, el cónsul de Miami, tenía poco más de 3 años en ese puesto, cuando en diciembre de 2025 Rutilio Escandón fue nombrado cónsul general por Claudia Sheinbaum.