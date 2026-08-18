El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia habría descubierto un plan para vincularlos con cárteles mexicanos, así como de otros países de Latinoamérica.

De acuerdo con lo denunciado por la Embajada de Rusia en México, sería un país de occidente en complicidad con Ucrania quienes estarían planeando esta acusación.

Esta nueva “provocación antirrusa” formaría parte de las falsedades que Rusia declaró como abominables que han sido parte del conflicto contra Ucrania.

Rusia denuncia supuesto plan para vincularla con cárteles de México

Mediante comunicado en sus embajadas, la Oficina de Prensa del SVR de Rusia dio a conocer que un país occidental busca acusarlos de suministrar armas a cárteles mexicanos.

Rusia denuncia supuesto plan para vincularla con cárteles mexicanos (Captura de pantalla)

Mencionan que los servicios especiales de dicho país estarían preparando grabaciones y videos falsos para confirmar que Rusia realiza dichas entregas también a Colombia y Venezuela.

Rusia asevera que dicha nación busca respaldar los contenidos con documentos falsos y armas fabricadas en su país e incautadas por el enemigo en una operación militar.

La intención sería implicar a los representantes de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y afectar las relaciones internacionales con México y los otros países de Latinoamérica.

Aunque Rusia asegura que lo único que serán capaces de lograr, es nuevamente demostrar que no tienen limitaciones morales, además de su pensamiento estereotipado.

Rusia acusa que montaje se asemeja a lo visto en la Segunda Guerra Mundial

Rusia también acusó que lo que se ha visto en la guerra con Ucrania y los presuntos montajes en su contra como la vinculación con los cárteles, se ha visto en la Segunda Guerra Mundial.

Aseveró que este supuesto plan y la promoción de otras historias “infames” se arraigaron en los conflictos bélicos como la provocación de Gleiwitz, que dio origen a dicho conflicto en 1939.

El ataque que se habría realizado ese 31 de agosto se observó de nuevo en Bucha, en 2022, cuando se utilizó el incidente para intensificar el conflicto con Ucrania.