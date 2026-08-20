El Tribunal Basmanny de Moscú autorizó la detención de Conor Kennedy, expareja de Taylor Swift, por presunta violación del artículo 353 del Código Penal ruso, que sanciona la participación de mercenarios en conflictos armados.

Conor Kennedy se enlistó en 2022 en la Legión Internacional de Ucrania y combatió durante diez semanas en Járkov.

Aunque su defensa apeló la decisión, el tribunal de Rusia ratificó el fallo. El caso abre un nuevo capítulo en torno a su experiencia militar en Ucrania.

Conor Kennedy es hijo de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de los Estados Unidos y parte del gabinete del presidente Donald Trump.

Conor Kennedy acusado por actuar como mercenario mientras combatía en Ucrania

Tras enlistarse en 2022 en la Legión Internacional de Ucrania, Conor Kennedy combatió durante 10 semanas al frente de Járkov.

La acusación en contra del exnovio de Taylor Swift, desde Moscú, señala que el entonces combatiente operó como mercenario de manera encubierta en la ciudad ucraniana.

Conor Kennedy (Instagram | @jconorkennedy)

El equipo legal de Conor Kennedy se pronunció al respecto de las acusaciones y metió una apelación contra la orden de detención.

Sin embargo, el tribunal ratificó el fallo en contra del acusado, esto de acuerdo con información de medios rusos.

Fue en una publicación desde su cuenta de Instagram que Conor Kennedy ahondó en su experiencia combatiendo en Ucrania.

Parte de lo que reveló se enfoca en las experiencias que vivió y los aprendizajes que adquirió durante sus semanas al frente.

Incluso, dio a conocer que no informó a amigos ni familiares su decisión de enlistarse, esto para evitar preocupaciones y que no recibiera un trato especial como soldado.

Connor Kennedy y Taylor Swift mantuvieron una relación durante el 2012.