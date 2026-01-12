La guerra de Rusia Ucrania está por cumplir 4 años, durante este tiempo han surgido acusaciones sobre la venta de parte de Irán a las tropas rusas sobre misiles y armamento bélico.

De acuerdo con un último reporte de Bloomberg, Rusia habría comprado a Irán misiles por una cifra de 3.000 millones de dólares.

Pero estas acusaciones ha surgido desde años atrás, incluso países como Estados Unidos y Gran Bretaña han señalado los tipos de misiles y armamento que habría dado Irán a Rusia para esta guerra.

Estos son los misiles y armamento que Irán habría vendido a Rusia durante guerra con Ucrania

Según varios reportes en medios, principalmente del año 2024, Irán habría vendido a Rusia misiles, así como otro tipo de armamento bélico que fue y es utilizado en la guerra con Ucrania.

Entre este armamento destacan:

Sistema de misiles balísticos de corto alcance Fath-360, del que soldados rusos ya habrían sido entrenados para su uso

Misiles balísticos Ababil

Drones con los que Rusia había lanzado varios ataques contra Ucrania

Las acusaciones giran incluso desde el año 2022, pero hasta este 2026 se tiene una cifra de lo que Rusia pudo haber adquirido para continuar con su guerra en Ucrania.

Pese a las negociaciones que se han intentado en varias ocasiones Rusia y Ucrania no logran llegar a un acuerdo sobre los territorios anexados.

Así como la entrada o no a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por parte de Ucrania, lo que asegura Rusia podría representar una amenaza para su soberanía.

Mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este lunes 12 de enero para tratar la situación en Ucrania, después de que Rusia atacará nuevamente la infraestructura ucraniana que provocó severos cortes de calefacción en pleno invierno.

Además, por segunda vez desde el inicio del conflicto en 2022, Rusia lanzó un misil hipersónico Oréshnik.