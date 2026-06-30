El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de mantener presuntos vínculos con cárteles de la droga de América Latina, incluidos grupos criminales mexicanos, y facilitar el tráfico de estupefacientes hacia Europa.

A través de un comunicado, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) detalló que Ucrania ha permitido el tráfico de droga de cárteles mexicanos para obtener recursos adicionales.

Rusia acusa a Ucrania de permitir la operación de cárteles mexicanos y de América Latina

Rusia señaló al gobierno de Ucrania de facilitar el tráfico de drogas desde América Latina hacia Europa y de mantener presuntos vínculos con cárteles mexicanos y otros grupos criminales de la región.

Rusia señala a Ucrania por presuntos vínculos con cárteles mexicanos (Redes s)

De acuerdo con el organismo ruso, el gobierno del presidente Volodímir Zelenski buscaría obtener recursos económicos adicionales ante la disminución del apoyo financiero de sus aliados occidentales.

Asimismo, Rusia sostiene que el gobierno de Kiev recibe apoyo de grupos delictivos de América Latina para reclutar mercenarios destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania en medio de la guerra.

El SVR afirmó también que los cárteles mexicanos y de América Latina buscan ampliar sus rutas para el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, debido a la política antidrogas en Estados Unidos.

Ucrania se habría convertido en un “corredor seguro” hacia Europa por la falta de controles fronterizos y aduaneros, señalando a los puertos de la región de Odesa como un punto estratégico para el tráfico de droga a: