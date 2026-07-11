El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respondió al llamado de Claudia Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos de reforzar las acciones contra el tráfico ilegal de armas.

Mediante una tarjeta informativa compartida en la red social X, Ronald Johnson destacó el aseguramiento de 50 mil armas de fuego en lo que va del segundo mandato de Donald Trump.

Asimismo, en su lucha constante para desmantelar cárteles y detener el comercio o transferencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, se han decomisado cerca de 2.9 millones de cartuchos.

Y se han llevado a cabo 10 mil arrestos vinculados al mercado negro de armamento.

El embajador estadounidense, de edad desconocida, precisó que el decomiso reafirma el compromiso de Estados Unidos y México de continuar trabajando juntos para que ambas naciones estén más seguras.

Ronald Johnson destaca decomiso de 50 mil armas de fuego (@USAmbMex / X)

Sheinbaum exige a Estados Unidos frenar el tráfico ilegal de armas

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, Claudia Sheinbaum, una vez más, exigió a Estados Unidos, reforzar las acciones contra el tráfico ilegal de armas.

De acuerdo con la Presidenta de México, de 64 años de edad, el 75% de las armas incautadas en territorio mexicano provienen de Estados Unidos.

“¿De dónde vienen la mayor parte de las armas que entran a nuestro país? Vienen de los Estados Unidos y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, señaló. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Razón por la que, advierte, seguirá insistiendo al país vecino, con firmeza y respeto, para detener esta actividad ilícita.

Incluso, sentenció que el gobierno de Trump, de 80 años de edad, tendrá que responder a la lucha de México contra el narcotráfico como corresponde.