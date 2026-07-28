El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la reunión con Columba López llevada a cabo este lunes 27 de julio para el combate del gusano barrenador.

De acuerdo con lo expresado por la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la visita de Ronald Johnson a la dependencia era para dar seguimiento a las acciones.

Entre ellas, la dispersión de 106 millones 128 mil moscas estériles en México entre la última semana de junio y la primera de julio para combatir la plaga de gusano barrenador.

Ronald Johnson destaca reunión con Columba López, clave contra el gusano barrenador

El embajador Ronald Johnson destacó como productiva la reunión con Columba López en el avance de los esfuerzos bilaterales para la erradicación del gusano barrenador del ganado.

Tal como describe Ronald Johnson, las autoridades de Estados Unidos y México buscan fortalecer la cooperación de alto nivel para mantener el impulso al combate contra la plaga.

Ronald Johnson destaca reunión clave con Columba López por el combate al gusano barrenador (Ronald Johnson)

Ronald Johnson también destacó el plan de reapertura gradual en los puertos fronterizos entre Estados Unidos y México para el comercio de ganado, anunciados el viernes 24 de julio.

Y resaltó que todos estos trabajos entre México y Estados Unidos continuarán en beneficio de los ganaderos y productores de ambas naciones.

En su mensaje de redes sociales, Ronald Johnson mencionó que la reunión con Columba López también fue continuidad al encuentro que mantuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Columba López también destaca reunión con Ronald Johnson

Columna López también se pronunció sobre la reunión con Ronald Johnson, la cual confirmó fue de seguimiento en el combate del gusano barrenador.

Asimismo, se hizo una retrospectiva del trabajo conjunto de un año para beneficio de México y Estados Unidos, como la construcción de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas.

Así como la instalación de 578 mil 585 trampas artesanales y la captura de 12 millones de moscas, entre el 28 de junio y el 4 de julio del presente año.