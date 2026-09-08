Ronald Johnson reconoció el operativo realizado en Guerrero que permitió desmantelar tres laboratorios clandestinos de metanfetamina y decomisar toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

“Este es otro ejemplo de lo que podemos lograr cuando nuestros países comparten información y coordinan esfuerzos” Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México.

El embajador de Estados Unidos en México destacó que la acción representa un golpe directo a las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales dedicados al narcotráfico.

Además, subrayó que el resultado fue posible gracias a la coordinación y el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

Ronald Johnson reconoce operativo que permitió desmantelar 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero

El secretario de de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un operativo en el que dijo, se logró desmantelar 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero.

Al respecto, el funcionario federal indicó que un despliegue simultáneo permitió ubicar y destruir los laboratorios en 3 puntos distintos, hecho que fue reconocido por Ronald Johnson.

Omar García Harfuch informa desmantelamiento de 3 laboratorios de metanfetamina (@OHarfuch/X)

En su mensaje, el embajador de Estados Unidos en México indicó que la acción se trata de un golpe contra los cárteles que dio “con mayor fuerza y en donde más duele”.

Asimismo, destacó que el operativo en el que participó personal adscrito a la Sedena, Guardia Nacional y la SSPC, permitió el decomiso de diversos elementos y precursores:

Entre 3 y 4 toneladas métricas de químicos y precursores químicos

663 kilogramos de cloruro de amonio

150 sacos de sosa cáustica

Más de 260 contenedores de 200 litros y 11 de 500 litros

Nueve reactores

Más de 60 tanques de gas, condensadores, destiladores y demás equipo para producir drogas

Por medio de ello, Ronald Johnson aseveró que se dio un golpe directo a los grupos criminales, debido a que con ello se afecta de forma directa su capacidad de producir, traficar droga y obtener ganancias.

Ronald Johnson reconoce golpe al narcotráfico en Guerrero (@USAmbMex/X)

Ronald Johnson resalta trabajo conjunto entre Estados Unidos y México

Al expresar su reconocimiento por el desmantelamiento de 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero, Ronald Johnson resaltó que la acción fue gracias al trabajo conjunto de gobiernos.

Sobre el punto, el embajador sostuvo que el intercambio de información y coordinación de esfuerzos entre México y Estados Unidos, permitió ubicar y destruir los laboratorios.

Finalmente, Ronald Johnson garantizó que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos seguirán en marcha para reforzar la seguridad de ambas naciones.