Ronald Johnson reconoció el operativo realizado en Guerrero que permitió desmantelar tres laboratorios clandestinos de metanfetamina y decomisar toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
“Este es otro ejemplo de lo que podemos lograr cuando nuestros países comparten información y coordinan esfuerzos”Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México.
El embajador de Estados Unidos en México destacó que la acción representa un golpe directo a las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Además, subrayó que el resultado fue posible gracias a la coordinación y el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.
Ronald Johnson reconoce operativo que permitió desmantelar 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero
El secretario de de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un operativo en el que dijo, se logró desmantelar 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero.
Al respecto, el funcionario federal indicó que un despliegue simultáneo permitió ubicar y destruir los laboratorios en 3 puntos distintos, hecho que fue reconocido por Ronald Johnson.
En su mensaje, el embajador de Estados Unidos en México indicó que la acción se trata de un golpe contra los cárteles que dio “con mayor fuerza y en donde más duele”.
Asimismo, destacó que el operativo en el que participó personal adscrito a la Sedena, Guardia Nacional y la SSPC, permitió el decomiso de diversos elementos y precursores:
- Entre 3 y 4 toneladas métricas de químicos y precursores químicos
- 663 kilogramos de cloruro de amonio
- 150 sacos de sosa cáustica
- Más de 260 contenedores de 200 litros y 11 de 500 litros
- Nueve reactores
- Más de 60 tanques de gas, condensadores, destiladores y demás equipo para producir drogas
Por medio de ello, Ronald Johnson aseveró que se dio un golpe directo a los grupos criminales, debido a que con ello se afecta de forma directa su capacidad de producir, traficar droga y obtener ganancias.
Ronald Johnson resalta trabajo conjunto entre Estados Unidos y México
Al expresar su reconocimiento por el desmantelamiento de 3 laboratorios de metanfetamina en Guerrero, Ronald Johnson resaltó que la acción fue gracias al trabajo conjunto de gobiernos.
Sobre el punto, el embajador sostuvo que el intercambio de información y coordinación de esfuerzos entre México y Estados Unidos, permitió ubicar y destruir los laboratorios.
Finalmente, Ronald Johnson garantizó que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos seguirán en marcha para reforzar la seguridad de ambas naciones.