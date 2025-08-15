Se reveló que un documental “prohibido” de Roblox abordará los problemas de seguridad infantil en la plataforma.

Roblox enfrenta una dura polémica sobre las denuncias de acoso que hay en su contra y las medidas que toma al respecto.

Producirán documental de Roblox que abordará los problemas de seguridad infantil en la plataforma

Se confirmó que el periodista Chris Hansen realizará un documental que explorará los problemas de seguridad infantil en Roblox.

La cinta se producirá tras la investigación que realizó el youtuber Michael “Schlep” con la que se arrestaron a 6 depredadores infantiles que operaban en Roblox.

An official statement regarding Roblox: pic.twitter.com/nVJ30lUqaG — Schlep (@RealSchlep) August 14, 2025

Mediante un comunicado, “Schlep” reveló que fue expulsado de Roblox y que ha recibido amenazas legales .

Ante tal situación, el creador de contenido anunció que será defendido por:

Stinar Gould Grieco & Hensley, PLLC (SGGH)

Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, PLLC

De momento, no hay más información acerca de cuándo se estrenará el documental de Chris Hansen.

Sin embargo, la expulsión del youtuber Michael “Schlep” ha generado muchas críticas entre los usuarios de Roblox.

Por lo que se ha impulsado el movimiento #FreeSchelp que acumula millones de visualizaciones y protestas.

El propio trabajo de Schelp nació de su propia experiencia, ya que entre los 12 y 15 años fue manipulado por un importante desarrollador de Roblox.

De acuerdo con el testimonio del youtuber, el sujeto le enviaba contenido “violento y explícito”, además de que tenían conversaciones inapropiadas.

Esa situación orilló a Shelp al suicidio; sin embargo, no tuvo respuesta de Roblox hasta que el desarrollador fue despedido por otra compañía.

Roblox (Especial)

Roblox explica por qué decidió eliminar a los “vigilantes” de su plataforma

Luego de que se revelara que el youtuber Michael “Schlep” fue expulsado de Roblox, los usuarios han cuestionado las acciones de la plataforma.

Señalando que al silenciar a las personas que denuncia, Roblox apoya a los acosadores.

Ante tal situación, Roblox lanzó un par de comunicados anunciando la razón de haber eliminado a los vigilantes de su plataforma.

De acuerdo con Roblox los vigilantes crearon un “entorno inseguro” que eludía su seguridad.

Ya que muchos cambiaban su identidad para revelar a los acosadores que había en el videojuego:

“Llevamos un tiempo monitoreando la actividad de los vigilantes en Roblox. Estos grupos comenzaron reportando problemas de seguridad, comentando noticias sobre Roblox y retándonos a mejorar. Agradecimos sus comentarios y los usamos para mejorar nuestros sistemas de seguridad. Recientemente, la actividad de los vigilantes evolucionó. En lugar de simplemente reportar problemas de seguridad, los vigilantes comenzaron a hacerse pasar por niños y buscaban activamente conectar con usuarios adultos. Esas conversaciones simulaban comportamientos inapropiados y animaban a otros usuarios a conectarse en otras redes sociales y plataformas de mensajería, eludiendo así los sistemas de seguridad de Roblox. Estas no fueron situaciones aisladas, y observamos que el comportamiento se intensificó en muchas cuentas. Esta actividad creó un entorno inseguro y normalizó un comportamiento inaceptable en Roblox y contraviene nuestros Términos de uso. Nuestras políticas prohíben redirigir a otros usuarios de Roblox a otra plataforma a través del chat y mantener o simular conversaciones sexualmente explícitas. Estas son infracciones graves de las políticas que conllevan la expulsión de la plataforma". Comunicado Roblox

Por ello, Roblox exhortó a los usuarios para que eliminara y reportará a los malos usuarios por los canales oficiales.

Además de que expuso cómo funcionan sus normas para cuidar de sus audiencias.

La respuesta de Roblox ha sido muy mala, generando mucho debate sobre la seguridad que hay en ese entorno en línea.