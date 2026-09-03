Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, realizará una visita a China el próximo 7 de septiembre, donde sostendrá un encuentro con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de ese país.

De acuerdo con la información, parte de la agenda de Roberto Velasco será la inauguración del consulado de México en la ciudad de Chongqing, sumando un sitió de representación consular más en China.

Roberto Velasco anuncia viaje a China para el 7 de septiembre; se reunirá con Wang Yi

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que Roberto Velasco viajará a la República Popular China para fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Roberto Velasco viajará a China el 7 de septiembre para reunirse con Wang Yi (Captura de pantalla)

El secretario Roberto Velasco se reunirá con el canciller chino, Wang Yi, y tendrá actividades en la ciudad de Chongqing, donde encabezará la inauguración de un nuevo consulado de México.

Actualmente, México cuenta con una embajada en China en la ciudad de Beijing, además de tres consulados en:

Shanghái

Guangzhou

Hong Kong

La apertura de esta representación consular representa uno de los principales puntos de la agenda de Roberto Velasco durante su visita. Con ello, México busca ampliar su presencia diplomática en China.

Con la visita programada para el 7 de septiembre, México pretende mantener y ampliar el diálogo con China, así como impulsar nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.