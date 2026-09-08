Roban obras de Renoir en Francia y abandonan dos durante la huida

A casi un año del sonado robo de joyas en el museo de Louvre, delincuentes volvieron a poner en alerta a los museos de Francia: dos obras del pintor impresionista Auguste Renoir fueron robadas este martes 8 de septiembre de 2026 del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sur del país.

La policía francesa busca a dos presuntos ladrones que irrumpieron durante la madrugada en el museo dedicado al artista.

Los delincuentes lograron sustraer cuatro cuadros, aunque abandonaron dos de ellos durante su huida.

El robo ocurre casi un año después del atraco al Louvre de París, donde criminales sustrajeron ocho joyas de la Corona de Francia valuadas en alrededor de 100 millones de dólares.

¿Cómo ocurrió el robo de dos obras de Renoir en Francia?

El robo ocurrió poco antes de las 06:00 horas, tiempo local, y la operación duró menos de cinco minutos.

De acuerdo con las autoridades, un grupo “bien equipado y bien informado” cortó con una “sierra metálica” los enganches de los cuadros, según explicó Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer.

“Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo”, explicó el alcalde.

Durante su huida, los presuntos delincuentes abandonaron dos de las obras en los jardines del recinto, agregó el funcionario.

¿Cuáles fueron las obras de Renoir robadas en Francia?

Las dos obras de Auguste Renoir que continúan desaparecidas son los óleos “Madame Colonna Romano” y “Jeune femme au puits”.

En tanto, las autoridades recuperaron las pinturas “Madame Pichon” y “Coco lisant”, un célebre retrato del hijo de Renoir con su característica larga cabellera rubia.

La fiscalía de Grasse abrió una investigación por el robo. Inicialmente, las autoridades estimaron pérdidas por 9 millones de euros, equivalentes a cerca de 10 millones de dólares, aunque posteriormente el alcalde de Cagnes-sur-Mer no actualizó el monto del perjuicio.

El Museo Renoir, creado en 1960, conserva además del mobiliario original diversos objetos que pertenecieron al pintor francés, incluido su caballete y su silla de ruedas, así como retratos, paisajes y desnudos realizados por el artista.

Roban obras de Renoir en Francia y abandonan dos durante la huida (Especial)

Robo de obras de Renoir ocurre casi un año después del atraco al Louvre

Tras el robo, Bryan Masson llamó al Ministerio de Cultura de Francia a “movilizar recursos extremadamente importantes para preservar los museos de Francia”.

“Es el patrimonio de todos los franceses el que hoy está en la mira de bandas, de mafiosos”, acusó el alcalde.

El robo de las obras de Renoir ocurre casi un año después del sonado atraco al Louvre, el museo más visitado del mundo y ubicado en el centro de París.

Durante aquel robo fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, valuadas en alrededor de 100 millones de dólares, las cuales continúan desaparecidas.