Mujer que disparó contra la casa Rihanna enfrenta 14 cargos y podría recibir cadena perpetua por intento de homicidio.

Ivanna Ortiz disparó varias veces a la casa de Rihanna en Los Ángeles el pasado domingo 8 de marzo, mientras la cantante estaba con su madre y tres hijos.

La mujer que disparó contra la casa de Rihanna está acusada de:

Intento de homicidio

9 delitos de agresión con arma semiautomática

3 delitos por disparar contra una vivienda habitada

Un cargo por disparos a un vehículo motorizado

Mujer que disparó contra la casa de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Medios estadounidense tuvieron acceso a documentos judiciales donde señalan a Ivanna Ortiz de intento de asesinato tras disparar contra la casa de Rihanna y un vecino de la zona.

Los documentos señalan que las acciones de Ivanna Ortiz fueron “intencionados, deliberados y premeditados”.

De ser declarada culpable, Ivanna Ortiz podría recibir cadena perpetua por los 14 cargos en su contra.

Ivanna Ortiz, mujer que disparó contra la casa de Rihanna (Especial )

El martes 10 de marzo compareció Ivanna Ortiz ante un tribunal de Los Ángeles para una audiencia de lectura de cargos y su abogado la declaró inocente.

Ivanna Ortiz disparó desde un auto Tesla hacia la casa de Rihanna, una casa colindante y los disparos pasaron por una zona de motocicletas.

La mujer está en prisión y se solicitó una fianza de más de 17 millones de pesos, lo cual se redujo considerablemente ya que inicialmente se solicitaba más de 176 millones de pesos.

Tras el tiroteo a la casa de Rihanna no se reportaron heridos y autoridades prohibieron a Ivanna Ortiz que se acerque a la cantante o a su pareja, A$AP Rocky.

Rihanna, cantante y empresaria (Agencia México)

La casa de Rihanna recibió cinco disparo mientras estaba con sus hijos

Ivanna Ortiz disparó en diversa ocasiones contra la casa de Rihanna, de los cuales cuatro alcanzaron la casa y uno penetró en la pared.

Rihanna se encontraba en su casa con su madre y sus tres hijos, así como dos empleados.

La mujer trató de huir tras perpetuar el ataque, fue detenida en el estacionamiento de un centro comercial.

Ivanna Ortiz cuenta con antecedentes criminales y arrestos previos, además, compartió publicaciones en Facebook contra Rihanna.