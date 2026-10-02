Reino Unido denunció un nuevo intento de Argentina por recuperar las Islas Malvinas.

“La decisión de Argentina de iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) constituye el intento más reciente de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas Falkland.” Uma Kumaran

En un comunicado, la ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, rechazó el procedimiento de arbitraje que impulsó el gobierno de Javier Milei ante la ONU para frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Puntualizó que los habitantes de las Malvinas eligieron su futuro de manera libre y democrática, además de que tiene el derecho a gestionar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción ni interferencia de terceros”.

Reino Unido denuncia nuevo intento de Argentina por recuperar las Islas Malvinas (Especial)

Intento de Argentina por recuperar Islas Malvinas “no son actos de participación internacional responsable”: Reino Unido

El Reino Unido enfatizó las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas están reguladas por la legislación del territorio.

Además de que se ejecutan de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

En su mensaje público, Uma Kumaran indicó que dejaron claro a la embajadora de Argentina ante el Reino Unido que impedir actividad económica lícita en las Malvinas “no constituyen actos de participación internacional responsable”.

Sino intentos deliberados por “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo”, por lo que el Reino Unido se cuestiona la fiabilidad de Argentina como su socio.

El mensaje del Reino Unido cierra mencionando que acompañarán al Gobierno de las Islas Malvinas y sus habitantes.

Señalando que defenderán “sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro” y que los apoyarán de forma inquebrantable como afirmó el primer ministro de Reino Unido.