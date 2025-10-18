El nombre de Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango toma revuelo, tras el giro en la investigación por la muerte de Isak Andic, ocurrida en diciembre de 2024.

Motivo por lo que te contamos quién es Estefanía Knuth; esto es lo que sabemos sobre la última pareja del fundador de Mango.

¿Quién es Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango?

Estefanía Knuth es una empresaria y exgolfista profesional española nacida en Barcelona el 4 de mayo de 1973.

Además de ser conocida en el mundo del deporte, el nombre de Estefanía Knuth tomó relevancia por haber sido pareja de Isak Andic, fundador de Mango.

¿Quién es Estefanía Knuth? La última pareja del fundador de Mango (Especial )

¿Qué edad tiene Estefanía Knuth?

Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango tiene actualmente 52 años de edad.

¿Quién es la pareja de Estefanía Knuth?

La última pareja de Estefanía Knuth fue el fallecido Isak Andic, fundador de Mango; se desconoce si mantiene una nueva relación sentimental.​

Anteriormente Estefanía Knuth estuvo casada con el empresario Gonzalo Rodés -se desconoce su edad-.

Isak Andic (Tomada de video)

¿De qué signo zodiacal es Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango?

Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango, pertenece al signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango?

Estefanía Knuth tiene tres hijos,Jonathan, Judith y Sarah -se desconoce sus edades- mismo que tuvo de su matrimonio anterior con el empresario Gonzalo Rodés.

¿Qué estudio Estefanía Knuth?

Se conocer que Estefanía Knuth cuenta con los estudios de:

Licenciatura en Administración de Empresas en la E.R.I. University.

Un programa de Contabilidad y Finanzas para Directivos No Financieros en el IESE Business School.

Certificación en Coaching Co-Activo de la Coaching Academy de Barcelona.

¿En qué ha trabajado Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango?

Estefanía Knuth, la última pareja del fundador de Mango se ha mantenido activa en el deporte y en lo empresarial.

Como deportista Estefanía Knuth fue golfista profesional destacada, llegando a competir en el Ladies European Tour, del cual obtuvo los títulos en 1992 y 1995.

También, Estefanía Knuth fue dos veces campeona de España amateur y ganó una medalla de bronce en el campeonato de Europa.

A nivel empresarial Estefanía Knuth ha ocupado cargos directivos en distintas empresas familiares, enfocadas en el sector inmobiliario.

Actualmente, Estefanía Knuth, es miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Atresmedia Corporación. También es miembro del Patronato de la Fundación Atresmedia.

Testimonio de Estefanía Knuth clave para la investigación de la muerte del fundador de Mango

Recientemente, el testimonio de Estefanía Knuth se ha vuelto clave para la investigación de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic.

Tras sus declaraciones sobre la mala relación que tenían Isak Andic y su hijo Jonathan Andic, de 44 años de edad.

Lo que hizo a la policía investigar la muerte de Isak Andic por homicidio, señalando a Jonathan Andic al ser la última persona que vio a su padre, el fundador de Mango.

Asimismo, este giro se da después de la repartición de la herencia de Isak Andic, de la cual Estefanía Knuth no quedó conforme.

Por lo que ante el proceso notarial, Estefanía Knuth tendrá que aceptar lo acordado para recibir su parte de herencia o entrar a la disputa civil por esta misma.