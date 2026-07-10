La defensa de Rafael Caro Quintero rechazó que un “jurado anónimo” sea el que determine si es culpable o no en el juicio programado en Nueva York, Estados Unidos, para marzo de 2027.

En una carta dirigida al juez Frederic Block, el equipo de abogados, encabezado por Mark de Marco, se opuso a la decisión al argumentar que un jurado anónimo solo creará una falsa percepción de peligrosidad.

Rafael Caro Quintero (Crisanta Espinosa Aguilar / CUARTOSCURO)

¿Qué es el jurado anónimo? Así afectaría a Rafael Caro Quintero, según su defensa

El jurado anónimo que Estados Unidos busca en el caso de Rafae Caro Quintero consiste en que los nombres del jurado no sean conocidos por nadie y se movilice bajo custodia de agentes federales durante el proceso.

Esta situación no es nueva, pues ya ocurrió en casos previos que se consideraron de alto riesgo por su peligrosidad, como los juicios de Joaquin El Chapo Guzmán o de Genaro García Luna.

Ante ello, la defensa de Rafael Caro Quintero sostiene que anonimizar al jurado transmitiría la idea de que el acusado es una persona peligrosa de la que los ciudadanos deben protegerse.

El abogado también negó cualquier posibilidad de que su cliente pudiera interferir o presionar de alguna forma a los miembros de un jurado convencional, ya que se encuentra bajo estrictas medidas de aislamiento.

El señor Quintero se encuentra esencialmente confinado en una pequeña celda sin ventanas, donde permanece solo durante 23 horas al día de lunes a viernes y las 24 horas del día durante los fines de semana Defensa de Rafael Caro Quintero

El gobierno estadounidense difundió imágenes llegadas de Rafael Caro Quintero, quién fue entregado por el gobierno mexicano (Cuartoscuro)

Rafael Caro Quintero se declara inocente de acusaciones

Rafael Caro Quintero es acusado de narcotráfico, de dirigir una organización criminal y de participar en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Salazar en 1985.

Sin embargo, el imputado ha negado las acusaciones en su contra y sostiene que en el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena no participó en su secuestro ni asesinato, así como en otros delitos de los que se le acusan.