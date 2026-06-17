Rafael Caro Quintero compareció en una Corte de Nueva York en una audiencia de procedimiento por pruebas reservadas con la posibilidad de un juicio con jurado anónimo.

El narcotraficante se presentó a su audiencia de procedimiento en la Corte del Brooklyn en Estados Unidos para su juicio por narcotráfico; enfrenta una condena de cadena perpetua.

Caro Quintero enfrentará juicio con pruebas reservadas y jurado anónimo

Rafael Caro Quintero se presentó ante el juez de la Corte de Brooklyn en Nueva York para determinar cómo será el juicio del líder criminal por cargos de narcotráfico.

Caro Quintero se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, por lo que su caso se llevará a juicio.

Este miércoles se presentó ante la Corte la solicitud para la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) para que se puedan usar pruebas reservadas.

Es decir, que se puedan usar pruebas de su caso aunque estén protegidas o clasificadas al ser consideradas temas de seguridad nacional.

Estas pruebas reservadas se presentarán testadas en datos sensibles o podrían ser sustituidas por resúmenes o declaraciones de hechos para evitar exponer la seguridad nacional.

Asimismo, se considera que su juicio podría realizarse con un jurado anónimo y parcialmente aislado, esto para evitar posibles represalias por parte del líder del extinto Cártel de Guadalajara.

Si Rafael Caro Quintero cambia su declaración a culpable, evitaría el juico por los delitos de: