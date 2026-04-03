Autoridades de Utah identificaron a Laura Ann Aime, una adolescente de 17 años asesinada por Ted Bundy en 1974, gracias a nuevas pruebas de ADN que confirmaron su responsabilidad.

El caso permaneció abierto durante más de cinco décadas, pese a que Bundy confesó el crimen antes de su ejecución en 1989, debido a la falta de evidencia concluyente.

Con esta identificación, la investigación quedó oficialmente cerrada, marcando un hito en la resolución de los feminicidios cometidos por uno de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos.

Identifican a Laura Ann Aime, víctima adolescente de Ted Bundy

Autoridades de Utah decidieron cerrar formalmente la investigación por la muerte de una adolescente tras confirmarse que el responsable fue Ted Bundy.

La joven de 17 años fue identificada como Laura Ann Aime, quien desapareció tras salir de una fiesta de Halloween en 1974.

El cuerpo de Laura Ann Aime fue descubierto un mes después por excursionistas en el cañón de American Fork.

Laura Ann Aime fue una de las víctimas de Ted Bundy (Especial )

El miércoles 1 de abril, la oficina del Sheriff del condado de Utah reveló que nuevas pruebas de ADN confirmaron que las muestras encontradas en el cuerpo de Laura Ann Aime pertenecían a Ted Bundy.

Se estima que Ted Bundy asesinó a 30 mujeres entre 1974 y 1978; antes de ser ejecutado en 1989, confesó haber asesinado a Laura Ann Aime.

Debido a Ted Bundy no quiso dar una declaración amplia sobre el asesinato de Laura Ann Aime, autoridades decidieron mantener el caso abierto hasta que investigaciones demostraran que él había sido el responsable.

Ted Bundy, asesino serial (Especial )

Muerte de Laura Ann Aime quedó legalmente cerrado tras 51 años de investigación

Por más de cinco décadas se investigó la muerte de Laura Ann Aime y gracias a estudios de ADN se pudo confirmar que fue una de las víctimas de Ted Bundy.

El caso quedó oficialmente cerrado y han pasado 37 años desde que Ted Bundy fue ejecutado en Florida.

El sheriff de Utah asegura que de seguir vivo, los fiscales exigirían pena de muerte para Ted Bundy, quien es uno de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos.