El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó que el FBI ofrece 5 millones de dólares para quien de información para detener a Ruja Ignatova, la prófuga del caso OneCoin.

En sus inicios, el OneCoin se promocionó como una inversión en moneda digital mediante declaraciones y representaciones falsas para atraer inversores.

Se estima que, para el periodo de 2014 a 2017, OneCoin bajo la dirección de Ruja Ignatova, habría estafado a sus víctimas por 4 mil millones de dólares.

¿Quién es Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, alias “Cryptoqueen” o “Dra. Ruja”, es una estafadora convicta búlgaro-alemana, conocida por ser la fundadora de un esquema Ponzi, conocido como OneCoin.

Según la revista The Time, la mujer “empresaria” habría participado en una de las estafas más grandes de la historia, la cual es el tema de la serie de podcasts de “The Missing Cryptoqueen”.

Desde principios de 2019, Ruja Ignatova ha huido de las autoridades estadounidenses luego de ser acusada in absentia de:

Fraude electrónico

Fraude de valores

Lavado de dinero

Debido a sus crímenes, en junio de 2022, Ruja Ignatova fue agregada a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.​

¿Cuántos años tiene Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova nació el 30 de mayo de 1980, por lo que actualmente la prófuga del caso OneCoin tiene 45 años de edad.

¿Ruja Ignatova tiene esposo?

Ruja Ignatova estuvo casada con un abogado alemán llamado Björn Strehl, de quien se divorció tiempo después.

¿Ruja Ignatova tiene hijos?

Junto a su exesposo, Ruja Ignatova tuvo una hija en el año 2016.

¿Qué estudió Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova tiene un doctorado en derecho internacional privado por la Universidad de Constanza, en Alemania.

Asimismo, cuenta con:

Master Juris (MJur) en derecho europeo y comparado por la Universidad de Oxford

Maestría en Economía en la Universidad de Constanza

¿En qué se ha desempeñado Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova trabajó en varias cosas importantes a lo largo de su carrera, entre ellas:

Consultora en McKinsey & Company Negocios con su padre Fundadora de OneCoin Esquema de marketing multinivel (MLM)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Ruja Ignatova, prófuga del caso OneCoin.

Según señala el comunicado del FBI, Ruja Ignatova estaría acusada de una de las mayores estafas globales de la historia

Conspiración para cometer fraude electrónico

Fraude electrónico

Conspiración para cometer lavado de dinero

Fraude de valores

Ruja Ignatova, desde 2014, se desempeñó como cofundadora de OneCoin Ltd junto con otros supuestos empresarios, con quienes estafó con miles de millones de dólares a inversores de todo el mundo.

En febrero de 2018, se emitió una acusación formal sustitutiva contra Ruja Ignatova por los delitos adicionales de conspiración para cometer fraude de valores.