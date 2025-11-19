La tarde de este martes 18 de noviembre se dio a conocer que el empresario Zhenli Ye Gon se quedará preso en el penal del Altiplano.

Toda vez que un juez federal negó el amparo a Zhenli Ye Gon para cambio de medida cautelar.

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, Marcelino Niño Jiménez, negó el amparo a Zhenli Ye Gon para quedar libre ante un exceso de prisión preventiva; se quedará en el penal del Altiplano.

Acorde con el juez, la prisión preventiva contra Zhenli Ye Gon cumple con los requisitos procesales y constitucionales, por lo que está ajustada a derecho.

También, se acreditó la probabilidad de que, en caso de quedar libre, Zhenli Ye Gon podría darse a la fuga —sustraerse a la acción de la justicia— ante falta de arraigo domiciliario en México.

El amparo, que fue tramitado tras la resolución del juez Primero de Distrito en Materia Penal de hace varios meses, le negó el mismo recurso porque la causa penal sigue sin sentencia.

Zhenli Ye Gon enfrenta varios procesos en su contra por los que seguirá en el Penal del Altiplano:

Posesión de armas

Narcotráfico en diversas modalidades (contra la salud)

Lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita)

Delincuencia organizada