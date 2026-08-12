Rob Bonta es un abogado y político demócrata estadounidense que actualmente se desempeña como fiscal general de California, cargo que ocupa desde abril de 2021.

Es el primer estadounidense de ascendencia filipina en encabezar el Departamento de Justicia de California y anteriormente fue asambleísta estatal por comunidades como Oakland, Alameda y San Leandro.

La noticia más reciente en torno a Bonta se dio el 4 de agosto de 2026, cuando informó que el Departamento de Justicia de California había protegido mediante litigios un valor estimado de 207 mil millones de dólares para el estado.

¿Quién es Rob Bonta?

Rob Bonta, cuyo nombre completo es Robert Andres Bonta, es un abogado y político demócrata nacido en Quezon City, Filipinas, y criado en California. Su trayectoria pública se ha enfocado en derechos civiles, justicia penal, protección de consumidores, vivienda y defensa de comunidades inmigrantes.

En 2012 se convirtió en el primer filipino-estadounidense elegido para la Legislatura de California. Como asambleísta impulsó reformas relacionadas con justicia penal, protección a inquilinos, delitos de odio y comunidades inmigrantes. En 2021 fue designado fiscal general de California y posteriormente obtuvo el respaldo electoral para continuar en el cargo.

¿Qué edad tiene Rob Bonta?

Rob Bonta tiene 54 años. Su nombre completo es Robert Andres Bonta y nació el 22 de septiembre de 1971 en Quezon City, Filipinas.

¿Rob Bonta tiene pareja?

Sí. Rob Bonta está casado con Mialisa “Mia” Bonta, también vinculada a la política de California. La pareja se conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad de Yale y contrajeron matrimonio en 1997.

¿Qué signo zodiacal es Rob Bonta?

Rob Bonta es Virgo, debido a que nació el 22 de septiembre. Virgo pertenece al elemento Tierra y suele relacionarse con características como la organización, el análisis, la practicidad y la atención a los detalles.

¿Rob Bonta tiene hijos?

Sí. Rob Bonta y Mialisa Bonta tienen tres hijos: Reina, Iliana y Andres. La familia reside en Alameda, California.

¿Qué estudió Rob Bonta?

Rob Bonta cuenta con formación académica en Historia y Derecho. Sus estudios incluyen:

Licenciatura en Historia: Yale College, donde se graduó cum laude en 1993.

en 1993. Estudios en política, filosofía y economía: Universidad de Oxford, donde cursó un año.

Juris Doctor: Yale Law School, título obtenido en 1998.

¿En qué ha trabajado Rob Bonta?

Rob Bonta es conocido por haber desarrollado una carrera que combina la práctica jurídica, el servicio público y la actividad legislativa, hasta convertirse en el primer fiscal general de California de ascendencia filipina.