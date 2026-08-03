Jonathan Haidt es un psicólogo social, investigador y escritor estadounidense reconocido por sus estudios sobre la moralidad, el comportamiento humano y, recientemente, el impacto de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.
En 2024 alcanzó una gran proyección internacional con la publicación de La generación ansiosa (The Anxious Generation), libro que se convirtió en un bestseller del The New York Times.
En esta obra sostiene que el reemplazo de una infancia basada en el juego por una centrada en los teléfonos inteligentes ha contribuido al aumento de los problemas de salud mental entre niños y adolescentes.
¿Quién es Jonathan Haidt?
Jonathan David Haidt nació el 19 de octubre de 1963 en Scarsdale, Nueva York, Estados Unidos. Es uno de los psicólogos sociales más influyentes de las últimas décadas gracias a sus investigaciones sobre la psicología moral, las emociones y las diferencias ideológicas.
Entre sus principales aportaciones académicas destacan la Teoría de los Fundamentos Morales y el Modelo Intuicionista Social, dos propuestas que han servido para explicar cómo las personas forman sus juicios morales y políticos.
Además, es autor de libros como La hipótesis de la felicidad, La mente de los justos, La transformación de la mente moderna y La generación ansiosa.
¿Cuántos años tiene Jonathan Haidt?
Jonathan Haidt tiene 61 años de edad. Nació el 19 de octubre de 1963 en Scarsdale, Nueva York, Estados Unidos.
¿Quién es la esposa de Jonathan Haidt?
Jonathan Haidt está casado con Jayne Riew. La pareja tiene una vida familiar alejada del ámbito público y reside en Nueva York junto con sus hijos.
¿Qué signo zodiacal es Jonathan Haidt?
Jonathan Haidt es del signo Libra.
¿Cuántos hijos tiene Jonathan Haidt?
Jonathan Haidt tiene dos hijos.
¿Qué estudió Jonathan Haidt?
Jonathan Haidt cuenta con una sólida formación académica en filosofía y psicología.
- Obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Yale, donde se graduó magna cum laude en 1985.
- Cursó una maestría en Psicología en la Universidad de Pensilvania en 1988.
- Obtuvo el doctorado (Ph.D.) en Psicología por la Universidad de Pensilvania en 1992.
- Realizó investigación postdoctoral en Psicología Cultural en la Universidad de Chicago.
- También fue becario postdoctoral de la Fundación MacArthur.
¿En qué ha trabajado Jonathan Haidt?
Jonathan Haidt ha desarrollado su carrera como psicólogo social, profesor universitario, investigador y escritor, especializándose en el estudio de la moralidad, la psicología política y la salud mental de los jóvenes.
Entre los principales cargos, proyectos y logros de su trayectoria destacan:
- Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago entre 1992 y 1994.
- Se desempeñó como becario de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur entre 1994 y 1995.
- Fue profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia durante 16 años, donde recibió diversos reconocimientos por su labor docente.
- En el ciclo 2007-2008 fue profesor visitante distinguido en la Universidad de Princeton.
- Desde 2011 es Profesor Thomas Cooley de Liderazgo Ético en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU).
- Ha publicado más de 100 artículos científicos, acumulando más de 100 mil citas académicas.
- Es autor de los libros La hipótesis de la felicidad (2006), La mente de los justos (2012), La transformación de la mente moderna (2018, junto con Greg Lukianoff) y La generación ansiosa (2024).
- Cofundó organizaciones como CivilPolitics.org, Ethical Systems, Heterodox Academy, Let Grow y The TAG Movement, enfocadas en el debate público, la ética, la educación y el bienestar infantil.
- En 2019 fue incorporado a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias por sus contribuciones a la psicología.