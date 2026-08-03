Jonathan Haidt es un psicólogo social, investigador y escritor estadounidense reconocido por sus estudios sobre la moralidad, el comportamiento humano y, recientemente, el impacto de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

En 2024 alcanzó una gran proyección internacional con la publicación de La generación ansiosa (The Anxious Generation), libro que se convirtió en un bestseller del The New York Times.

En esta obra sostiene que el reemplazo de una infancia basada en el juego por una centrada en los teléfonos inteligentes ha contribuido al aumento de los problemas de salud mental entre niños y adolescentes.

¿Quién es Jonathan Haidt?

Jonathan David Haidt nació el 19 de octubre de 1963 en Scarsdale, Nueva York, Estados Unidos. Es uno de los psicólogos sociales más influyentes de las últimas décadas gracias a sus investigaciones sobre la psicología moral, las emociones y las diferencias ideológicas.

Entre sus principales aportaciones académicas destacan la Teoría de los Fundamentos Morales y el Modelo Intuicionista Social, dos propuestas que han servido para explicar cómo las personas forman sus juicios morales y políticos.

Además, es autor de libros como La hipótesis de la felicidad, La mente de los justos, La transformación de la mente moderna y La generación ansiosa.

¿Cuántos años tiene Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt tiene 61 años de edad. Nació el 19 de octubre de 1963 en Scarsdale, Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt está casado con Jayne Riew. La pareja tiene una vida familiar alejada del ámbito público y reside en Nueva York junto con sus hijos.

¿Qué signo zodiacal es Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt es del signo Libra.

¿Cuántos hijos tiene Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt tiene dos hijos.

¿Qué estudió Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt cuenta con una sólida formación académica en filosofía y psicología.

Obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Yale, donde se graduó magna cum laude en 1985.

Cursó una maestría en Psicología en la Universidad de Pensilvania en 1988.

Obtuvo el doctorado (Ph.D.) en Psicología por la Universidad de Pensilvania en 1992.

Realizó investigación postdoctoral en Psicología Cultural en la Universidad de Chicago.

También fue becario postdoctoral de la Fundación MacArthur.

¿En qué ha trabajado Jonathan Haidt?

Jonathan Haidt ha desarrollado su carrera como psicólogo social, profesor universitario, investigador y escritor, especializándose en el estudio de la moralidad, la psicología política y la salud mental de los jóvenes.

Entre los principales cargos, proyectos y logros de su trayectoria destacan: